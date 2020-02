Via FOX Sports, Atlético de Madrid vs. Liverpool en direct aujourd’hui 2020: regarder la télévision en ligne en streaming via ESPN 2 et en direct gratuitement dans le Wanda Metropolitan Movistar Mitele HD pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions Ligue des champions

HD gratuit, Athlète de Madrid contre Liverpool aujourd’hui EN DIRECT via FOX Sports au Wanda Metropolitano: regardez le match du signal TV EN LIGNE | EN DIRECT | Stream Transmission ESPN 2 pour l’Espagne ESPN 2 Mitele Plus Movistar Champions League pour le match aller des huitièmes de finale Ligue des champions 2020. Cet accident devrait commencer à 15 h 00. Heure péruvienne, 14 h 00 au Mexique et à 21 h 00 sur le territoire espagnol.

Jamais dans toute l’ère, Diego Simeone n’a fait face à une égalité contre Athlète de Madrid, qui remet en question Liverpool, l’actuel champion d’Europe, et en compétition contre tout en huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui débutera mardi dans la Wanda Metropolitano et avec Diego Costa, comme on pouvait s’y attendre, de retour à l’action.

Depor.com vous offrira la minute la plus complète de toutes En direct avec des buts, des cartons jaunes, rouges, des statistiques et d’autres incidents. Accrochez-vous également à la transmission et à la narration des profils Twitter du Atlético de Madrid et Liverpool.

Atletico Madrid vs. Liverpool: horaires et chaînes

14 h 00 – Mexique

15 h 00 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis

16h00 – Venezuela, Bolivie

17h00 – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili

20h00 – Royaume-Uni

21h00 – Espagne, Allemagne, Italie, France

Il n’y a pas de données objectives cette saison pour discuter du rôle préféré du duel de l’équipe anglaise; imposant dans son championnat – avec une collection de 25 victoires, un nul et aucune défaite -, redoutable par extension en Europe – il était leader du groupe avec 13 des 18 points – et avec le retour sur son territoire, Anfield, le 11 mars.

Il est impossible de choisir un moment de Liverpool au cours des derniers mois et dire “ils arrivent au meilleur moment”. L’équipe de Jürgen Klopp Il a élevé le toit du football en Europe et en Angleterre et bat des records, éperonne et brise les rivaux à son goût, avec une installation qui fait peur et qui présage une domination mondiale.

La Ligue est à égalité depuis des semaines, la première depuis trente ans. C’était la priorité de la saison, le Premier, donc leChampions’, Dont il est le champion actuel, est passé au niveau secondaire, mais la course triomphale qui a abouti au championnat national a remis le doublet à l’honneur.

La plus grande crainte d’une équipe appelée à écrire l’histoire était les problèmes physiques, mais même ceux-ci ne réduisent pas les effectifs. Sadio Mané Il s’est blessé musculaire et a passé trois semaines, dont deux coïncidaient avec les vacances d’hiver. Les autres sont tous disponibles, sauf pour Xherdan Shaqiri.

La charge de match n’a pas non plus endommagé l’équipe. Klopp a suffisamment tourné, a jeté le Coupe de la Ligue et a quitté le Coupe d’Angleterre pour les canteranos, avec la bonne (ou la mauvaise) chance d’avoir passé deux tours avec eux. Ainsi, au cours des 17 derniers jours, Liverpool Il n’a joué qu’une rencontre avec ses joueurs habituels.

Ils arrivent frais, voulant, comme les champions actuels et un Wanda Metropolitano qui les a déjà couronnés rois d’Europe il y a quelques mois. Ils cherchent à étendre leur héritage. Et avec un formidable modèle; ligne par ligne, joueur par joueur et match par match.

Aux ordres de Jurgen Klopp sont le grand gardien de but Alisson, la défense extraordinaire Virgil Van Dijk, les latéraux palpitants Trent Alexander Arnold et Andrew Robertson, le joker James Milner, le capitaine Jordan Henderson, les milieux de terrain Fabinho et Georginio Wijnaldum et, surtout, les débordements avant Sadio Mané, Firmino et Mohamed Salah. Entre les trois, ils ajoutent 44 buts à ce parcours.

Plus que tout l’Atlético (37 en 33 matchs officiels), qui n’a pas remporté la moitié des duels que son rival (15 sur 33 crashs), mais ne comprend pas la logique ou les favoris ou quoi que ce soit au-delà ce qui est démontré sur le terrain, capable à plus d’une occasion de transformer l’imprévisible en une réalité incontestable, d’autant plus que Diego Simeone le dirige, avec lequel il a atteint des niveaux impensables, encore plus complexes, qui éliminent Liverpool.

A un moment différent de sa saison, avec moins de certitude à tous points de vue et avec un triomphe lors des sept dernières rencontres officielles, un énorme défi se pose, ce qui déclenche la demande d’un groupe en deçà des attentes, mais aussi avec un Potentiel incontestable, du but à l’attaque.

Il faut de la compétitivité, de l’ambition, de la rébellion, de la foi, de la détermination, du caractère, de la concentration, de l’intensité, de la rigueur tactique, de l’attaque offensive … Bref, un parti et des caractéristiques du plus haut niveau, que j’ai reconnu il n’y a pas longtemps et qui aujourd’hui semblent presque étrangers, désarmer l’un des pires rivaux possibles aujourd’hui.

L’Atletico, qui n’a perdu que deux de ses 33 affrontements à domicile en Ligue des champions de l’ère Siméon, a été réarmé pour la première fois contre Valence et parce qu’il récupère des troupes; sur les huit victimes qu’il a subies une semaine et demie avant Grenade, dont trois il souffre contre Liverpool: Joao Félix, Héctor Herrera et Kieran Trippier, qui poursuivent leur mise en place.

Les autres sont prêts, dont Diego Costa, qui s’est déjà entraîné avec le groupe depuis deux semaines, qui n’a disputé aucun des 16 derniers matchs pour l’opération de la hernie discale cervicale à laquelle il a été soumis le 21 novembre et qui n’est déjà en attente que d’un congé médical pour revenir immédiatement à la compétition.

Atletico Madrid vs. Liverpool: alignements possibles

Athlète de Madrid: Oblak; Arias, Savic ou Giménez, Felipe, Lodi; Llorente, Koke, Thomas, Saul; Correa ou Diego Costa et Morata.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Mané et Firmino.

