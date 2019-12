Via Fox Sports LIVE: connaître les horaires et les chaînes de Monterrey vs. Al Hilal entre en collision pour la troisième place de la Coupe du monde des clubs 2019

Via Fox Sports LIVE Monterrey et Al hilal les visages sont vus pour la troisième place Coupe du monde des clubs 2019 du stade international Khalifa de Doha. Ceux menés par Mohamed étaient sortis de la finale après Liverpool Je les ai battus sur les remises. Il veut se venger. Suivez le MINUTE À MINUTE et connaître le calendrier des horaires et des canaux du jeu par Depor.com.

Depor.com Il vous offrira la minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Accrochez-vous à la diffusion et à la narration pour en savoir plus sur Monterrey et Al Hilal.

Monterrey vs. Al Hilal LIVE via le choc de Fox Sports pour la Coupe du Monde des Clubs 2019. (.) (Eurasia Sport Images /)

L'Argentine Antonio Mohamed, entraîneur de Monterrey rayéIl a minimisé les pertes de son équipe vendredi pour affronter l'équipe d'Al Hilal samedi lors de la Coupe du monde des clubs et a déclaré que ses joueurs possédaient tout pour remporter la troisième place de la compétition.

«Nous avons une équipe compétitive, des joueurs de la hiérarchie. Ils jouent Basanta, notre capitaine historique; aussi Gonzalez, Jonathan, qui a joué le match précédent; Poncho, Stefan Médina, Johan, de sélection mexicaine; Zaldívar, champion avec Chivas, et Urretaviscaya, qui était parmi les meilleurs du tournoi », a-t-il déclaré.

Le Rayé ils affronteront les saoudiens Al hilal sans le gardien argentin Marcelo Barovero, les défenses Nicolás Sánchez et Leonel Vangioni, également les Argentins, le volant mexicain Carlos Rodríguez et les grévistes Vincent Janssen, Néerlandais, et Dorlán Pabón, Colombien, qui est retourné au Mexique pour récupérer avant la finale de la ligue que Rayados jouera contre l'Amérique.

Mohamed Il a reconnu que plusieurs de ceux qui sortiront sur le terrain ce samedi n'ont pas autant de rythme de football, mais ils veulent montrer leur bon moment pour gagner une place dans l'alignement à la fin de la Ouverture, qui se jouera le 26 décembre Monterrey et trois jours plus tard au stade Azteca, domicile de l'Amérique.

Les Mexicains ont été éliminés par le Liverpool s'inclinant 2-1 dans un match de demi-finale au cours duquel ils ont laissé une impression agréable en ne reculant pas devant les champions d'Europe. Bien que maintenant, ils iront devant un rival de moins de nom, Mohamed Il a souligné que ce sera un défi difficile qu’ils espèrent relever pour faire connaître le nom de la Monterrey.

"C'est un puissant rival, il a de bons footballeurs, on a vu contre Flamengo il a fait un premier semestre remarquable; Al hilal C'est une super équipe et ça va être un match difficile », a-t-il déclaré.

Le défenseur argentin José María Basanta, capitaine de Monterrey depuis de nombreuses années, s'est dit prêt à affronter la défense en duel pour la troisième place de la Coupe du monde.

"C'est ma quatrième Coupe du monde, j'aime ce match, je me sens compétitif, bon et cela me fait prendre la décision de rester au moins six mois de plus dans le club", a déclaré le joueur de 35 ans.

Monterrey vs. Al Hilal: Match pour la Coupe du Monde des Clubs

