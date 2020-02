VIA GOLPERU | Alliance Lima vs. Deportivo Municipal EN DIRECT et EN DIRECT TRANSMISSION GRATUITE | EN LIGNE | Alliance et municipal | Ligue 1 | Matute | date | temps | canal | minute par minute | regarder sur mobile | androïde décentralisé

Alliance de Lima contre Sports municipaux EN DIRECT | VIA GOLPERU | SUIVEZ GRATUITEMENT | EN LIGNE | PAR CELLULE | MINUTE À MINUTE | les intimés ont déjà défini les onze titres qu’ils enverront aux «ediles», dans un duel valable pour la date 5 du tournoi d’ouverture. Pablo Bengoechea cherche à ajouter une victoire, pour donner la tranquillité d’esprit à l’institution, avant ses débuts en Copa Libertadores. Suivez ici minute par minute et l’impact de l’accident.

Alliance Lima vs. Municipal: alignements confirmés

Alliance de Lima: L. Butrón, A. Rodríguez, R. Quijada, A. Salazar, F. Duclós, J. Ballón, C. Ascues, L. Aguiar, J. Arroé, C. Zuñiga et F. Rodríguez.

Sports municipaux: D. Melián; Y. Córdova, C. Dávila, R. Alfani, D. Díaz; J. Archimbaud, Í. Regalado, D. Dioses, M. Velarde, R. Vilca et M. Succar.

Alliance Lima vs. Municipal: suivre minute par minute

– L’Alliance 40 ′ n’a aucune clarté pour atteindre l’arc de Melián de Municipal. Ascues avait la seule option avec un tir de l’extérieur de la zone.

– Carton jaune de 38 ′ pour Federico Rodríguez.

– 36 ′ Grand jeu individuel de Carlos Ascues et son tir à mi-distance cherche à surprendre Melían qui l’a propulsé au corner.

– 32 ′ Centro de Salazar y Díaz supprime le danger. Faute de Arroé génère un coup franc avec danger dans l’arc de la ville. Il est accusé et il ne s’est rien passé.

– 30 ′ Alliance ne peut toujours pas marcher sur la zone «Muni». Vous ne travaillez pas individuellement.

– 27 ′ Centre de Vilca et Butrón est lancé pour éviter la chute de son arc. Mathías Succar est venu à la course.

– Carton jaune 24 ′ pour David Díaz de Municipal.

– 22 ” Muni ‘n’arrête pas d’attaquer. Mathías Succar retire à nouveau la marque d’Alberto Rodríguez et son tir est contrôlé par Leao Butrón.

– Encore une fois, «Muni» arrive en danger sur l’arc de Butrón. L’intime ne peut pas passer le milieu de terrain.

– 18 ′ Corner pour sports municipaux et en bonne intervention Butrón garde le ballon ..

– 17 ′ Municipal plus proche du premier but. C’est clairement le dominateur du match. Jean Pierre Archimbaud test à moyenne distance et trouve Butrón bien situé.

– 15 ′ Le jeu est paralysé par une faute sur Mario Velarde.

10 ′ Alberto Rodríguez sauve l’équipe d’une chute éminente. Le municipal passe très bien le contre-coup et le tir de Rodrigo Vilca est intercepté par le ‘Mudo’ Rodriguez. Jusqu’à présent, l’Alliance ne passe pas un bon moment.

– 6 ′ Luis Aguiar perd le ballon et Mathias Succar revient en contre-attaque. Son tir frappe Alberto Rodríguez très bien situé.

– 5 ′ Alliance arrive avec danger sur l’arc de Melián. Le colombien Christian Zúñiga est très incisif dans le domaine opposé.

– 3 ′ Mathías Succar surprend l’arc de Butrón. Le Vénézuélien Quijada a perdu le ballon et son tir croisé a frappé le poteau droit.

– 2 ′ Alliance changé de système, daté de 4 hommes en arrière plan

– 1 ′ Le match a commencé.

– Avant le début du jeu, un hommage a été rendu à Hugo Sotil, gloire vivante de l’Alliance

– Tout est prêt pour le début du jeu.

– 1 ′ Alberto Rodríguez sort avec l’orchestre du capitaine.

– Les deux équipes sont allées au tribunal.

– Plus de 10 000 personnes assisteront au Lima vs Alianza. Sports municipaux.

– Alliance a déjà défini le onze titulaire, avec Zuñiga et Federico Rodríguez dans l’attaque contre Municipal.

LE APERÇU

Comment regarder l’Alliance Lima contre Free. Sports municipaux?

Alliance municipale de Lima et des sports Ils affrontent AUJOURD’HUI, à partir de 20 h 00. Le match, valable à la date 5 du tournoi d’ouverture, sera diffusé par GOLPERU. Pendant, Depor.com vous montrera tous les détails de la rencontre.

Il convient de noter que la rencontre entre Alliance et municipal Il est appelé l’un des plus attractifs de la journée, compte tenu de l’histoire des deux équipes. L’équipe «edil» tentera d’ajouter sa première victoire de l’année; tandis que l’équipe intime est obligée de faire respecter son statut de local.

►Hansell Riojas a poursuivi Alianza Lima après avoir quitté le club

►Son cas est toujours en cours d’évaluation: ‘Fondo Blanquiazul’ a demandé le départ de Jean Deza

► La définition exquise de Mauro Guevgeozián pour marquer un but pour Carlos Cáceda [VIDEO]

Les intime ils arrivent à cette rencontre frappée par un nouveau sujet d’indiscipline avec Jean Deza. Le joueur a de nouveau été «soutenu» par un programme de Pablo Bengoechea, lors d’une conférence de presse, a déclaré qu’il n’aura pas le joueur avant le Deportivo Municipal. Il a également reconnu que ce qui s’était passé les avait retirés du jeu.

«Les problèmes publics nous ont sortis de tout cela. Nous n’avons pas été concentrés, j’espère que nous pourrons nous améliorer pendant ces heures. Je prends des mesures en tant qu’entraîneur et je pense que ce qui s’est passé nuit au groupe ce qui se passera à l’avenir, nous verrons. Si vous répétez des actions qui affecteront votre position dans le club, c’est évident », a déclaré l’entraîneur de Alliance de Lima dans le précédent.

Il n’est presque certainement pas possible de compter sur Beto Da Silva. L’entraîneur d’Alianza Lima a déclaré qu’ils attendaient toujours la passe du joueur et qu’ils avaient déjà travaillé la semaine sans pouvoir compter sur lui.

Sports municipaux Cela pose des problèmes mais au niveau administratif. Le club pourrait perdre le soutien des immeubles immobiliers qui ont repris l’administration du club. L’équipe a travaillé pour éviter ce problème. Alberto Borda, vice-président du Deportivo Municipal, a déclaré que le 3 mars, il y aura une assemblée, dans laquelle l’Académie prévoit de conclure un accord.

Alliance de Lima commence une série de matchs au niveau national et international. Les bleu et blanc ils jouent contre ‘Académie»Et mercredi 5 mars, ils feront leurs débuts en Copa Libertadores contre l’Uruguay National (21 h 00 à Matute). Puis, dans un mois, ils affronteront également l’Université des Sports, Racing of Argentina, Binational, Students of Mérida et Sporting Cristal.

Alliance Lima vs. Deportivo Municipal: horaires dans le monde

Pérou 20 h | GOLPERU

Mexique 19 h

Colombie, Équateur, Bolivie et Venezuela 20 h

Chili, Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay 22 heures

Brésil 22 h

Chili 22 h

Paraguay 22 h

Uruguay 22 h

Lima Alliance en Ligue 1

1/31 Alliance de Lima 2-3 Alliance universitaire

9/2 Carlos A. Mannucci 1-1 Alliance de Lima

2/15 Alliance de Lima 1-0 Athletic Grau

23/2 Ayacucho FC 2-0 Alliance de Lima

Deportivo Municipal en Ligue 1

1/2 Cesar Vallejo 1-1 Sports municipaux

9/2 Sports municipaux 0-0 UTC

16/2 Sport Huancayo 1-1 Sports municipaux

1/21 Sports municipaux 1-1 Carlos Stein

Alliance Lima vs. Deportivo Municipal: c’est ainsi que les principaux bookmakers paient

Maisons de paris

Alliance de Lima

Dessiner

Sports municipaux

Je te parie

1,35

4,75

7,50

Bet365

1,30

5,00

7,50

Bwin

1,30

5,00

7,50

Betfair

1,24

5,0

8.0

Betsson

1,32

4,95

9.40

InkaBet

1,33

5,50

8.75

Alliance Lima vs. Deportivo Municipal: files d’attente probables

Alliance de Lima: Butrón; Salazar, A. Rodríguez, Quijada, Rosell; Ascues, Ballón, Aguiar; Arroe, F. Rodríguez, Balboa.

DT: Pablo Bengoechea

Sports municipaux: Melian; Aguilar, Díaz, Alfani, Dávila; Dominguez, Mansilla, Archimbaud, Vilca; Velarde, Pando.

DT: Victor Rivera:

Arbitre: Luis Garay

Comment regarder Alianza Lima contre la télévision gratuitement Municipal à Matute?

Le match entre Alliance Lima vs. Sports municipaux Il sera diffusé par GOLPERU. Le match, valable pour la date 5 du tournoi d’ouverture, se jouera à Matute, à partir de 20h00. Les fans bleus et blancs encourageront leur équipe à sortir du mauvais moment.

«Personne n’a dit qu’il continuerait ou qu’il ne continuerait pas, il ne sera pas le week-end. Je suis plus préoccupé par les trois points contre le Deportivo municipal. Lundi ou mardi, ils auront plus de nouvelles », a-t-il déclaré. Pablo Bengoechea lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à Matute », a déclaré le technicien Alliance Lima vs. Municipal.

