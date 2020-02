VIA GOLPERU | Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN DIRECT et REGARDER EN DIRECT GRATUITEMENT EN LIGNE TÉLÉVISION CELLULAIRE EN HD | Alberto Gallardo | date | temps | Canal décentralisé

Cristal sportif et Sport Huancayo EN DIRECT | EN DIRECT | VIA GOLPERU | SUIVEZ LA TRANSMISSION GRATUITE | INTERNET | HD | EN LIGNE | SIGNAL DE CÂBLE | les «célestes» et «Rojo Matador» affrontent AUJOURD’HUI, au stade Alberto Gallardo, dans un duel valable pour la date 4 du tournoi d’ouverture. Les «brasseurs», sans Manuel Barreto, chercheront à inverser ce mauvais moment, pour être les protagonistes du tournoi local.

DATE, HEURE ET CANAL DU CRISTAL SPORTING Vs. SPORT HUANCAYO

Sporting Cristal et Sport Huancayo Ils font face AUJOURD’HUI à partir de 11 heures. à la date 4 du tournoi d’ouverture de la Ligue 1. L’équipe «céleste» sera à nouveau locale et aura le soutien de ses fans, ce qui a été très difficile ces derniers jours après les résultats irréguliers obtenus. Maintenant, l’équipe de Rimac tentera de secouer le moment difficile.

Pour lui Sporting Cristal vs. Sport Huancayo, le stade Alberto Gallardo ouvrira ses portes à partir de 10 heures Les fans «célestes» accompagneront le «céleste», qui pourrait être dirigé par le «Camel» Soto, considéré comme l’une des meilleures références. Avec Renato Solís dans l’arc et avec Emanuel Herrera dans le onze partant possible, les «sous-tampons» sortiront avec le couteau entre les dents.

Pour la comparaison avant Sport HuancayoJorge Soto sera en charge de la réalisation Cristal sportif. Le «chameau» Soto a été nommé entraîneur par intérim. La directive «celeste» est déjà à la recherche du nouveau directeur technique qui remplacera Manuel Barreto.

Le club «céleste» vit des jours de transition. A côté de la sortie de Manuel Barreto, est venu le licenciement d’Alfonso García Miró du poste de directeur général de l’institution. Le conseil d’administration «rimense» est disposé à apporter les changements nécessaires pour améliorer la situation du club.

Il convient de noter que, Roberto Mosquera C’est le DT qui sonne le plus pour remplacer Manuel Barreto et diriger, encore une fois, le club de Rimac. Sporting CristaIl a ajouté trois points sur neuf possibles. Les «célestes» tenteront de profiter de la localité avant Sport Huancayo.

Sport Huancayo arrivera au stade Alberto Gallardo après avoir joué à domicile contre le Deportivo Municipal. Le «tuer rouge» n’a qu’une seule victoire dans le tournoi d’ouverture. Huancayo a battu l’Atlético Grau, perdu contre l’Universitario de Deportes et à égalité avec ‘Muni’.

Sport Huancayo Participe à la Copa Sudamericana. Mardi 25 février, il jouera le match retour contre les Argentinos Juniors. Le «matador red» a obtenu un résultat positif en Argentine et cherchera la passe pour le prochain tour en jouant à domicile.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo | Horaires

Pérou: 11h00

Argentine: 13 h 00

Colombie: 11h00

Mexique: 10h00

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo | Derniers affrontements

13/07/19 Sporting Cristal 3-0 Sport Huancayo

16/02/19 Sport Huancayo 0-2 Sporting Cristal

11/07/18 Sport Huancayo 1-1 Sporting Cristal

14/08/18 Sporting Cristal 0-0 Sport Huancayo

05/12/18 Sporting Cristal 1-0 Sport Huancayo

05/06/18 Sport Huancayo 1-1 Sporting Cristal

20/08/17 Sport Huancayo 2-1 Sporting Cristal

“Tout d’abord, je tiens à remercier la direction de Cristal sportif, parce qu’ils ont pensé à moi. Il y a encore une conversation en attente. Ici, l’intérêt est de connaître en profondeur le projet. Pour moi, ce n’est pas n’importe quelle équipe, tout le monde sait que j’ai un amour particulier pour le Sporting Cristal », a-t-il déclaré. Roberto Mosquera à GOLPERU à propos de son arrivée possible dans l’équipe «céleste».

Roberto Mosquera peut-il devenir entraîneur du Sporting Cristal?

“Fly” est l’option la plus proche qui gère Cristal sportif pour remplacer Manuel Barreto. En fait, dans le magasin «Celeste», cela me plaît beaucoup, car le technicien connaît l’institution, il était un champion national et est venu pour mener de bonnes campagnes à l’échelle internationale.

