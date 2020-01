[VÍA RCN GRATIS] National Athletic vs. Deportivo Pereira LIVE ONLINE LIVE pour la première date de la BetPlay League 2020 depuis le stade Atanasio Girardot à Medellín et avec la diffusion de Win Sports | Événement sportif en direct | Eagle League | Premier A | Colombie | NCZD Reste du monde

Mis à jour le 26/01/2020 à 00:56

National Athletic contre Le Deportivo Pereira jouera EN DIRECT EN LIGNE AUJOURD’HUI dimanche 25 janvier 2020 pour la première date de la nouvelle Ligue BetPLay Dimayor 2020 (ancienne Liga Águila) depuis le stade Atanasio Girardot de Medellin, en Colombie, à partir de 17 h 20. (Heure péruvienne) et avec transmission RCN. Ne manquez pas la première de «Mountain Giant» à «El Grande Matecaña», récemment promue et très appréciée. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Suivez les principaux incidents de la réunion de MINUTE à MINUTE sur le site de Depor.

L’Atlético Nacional accueille le Deportivo Pereira au First A colombien en Colombie, qui est revenu après huit longues années dans le tournoi de promotion. L’équipe Matecaña espère être la grande surprise de cette journée devant la box Antioquia renouvelée qui rêve grand cette saison.

De 17h20 (au Pérou) et 16h20 (au Mexique), vous pouvez voir tous les incidents de ce jeu à travers les signaux que nous vous montrons ci-dessous, avec les différentes plateformes que les opérateurs présentent pour suivre le MINUTE À MINUTE du National Athletic vs. Pereira Sports.

National Athletic vs. Deportivo Pereira | Horaires dans le monde

Colombie 17 h 20 | RCNMexico 16 h 20 Équateur 17 h 20 Pérou 17 h 20 Bolivie 18 h 20 Venezuela 18 h 20 Argentine 19 h 20 Brésil 19 h 20 Chili 19 h 20 Paraguay 19 h 20 Uruguay 19 h 20 Espagne 23h20 |

Celles dirigées par Juan Carlos Osorio arrivent motivées pour les débuts en BetPlay League de Colombie, après une bonne tournée de match amical par les États-Unis et l’arrivée de sept renforts qui renouvellent l’équipe verte-verte pour ce concours.

Pour cette saison, l’équipe d’Antioquia a rejoint Fabián González Lasso (Millionnaires), Déiner Quiñones (DIM), Andrés Andrade (Amérique latine), Estéfano Arango (Oil Alliance), Diego Braghieri (Tijuana de Mexico), Jefferson Duque (Santa Fe ) et Gustavo Torres (Águilas de Rionegro).

Devant, le Deportivo Pereira qui rêve de revenir triomphalement en première A du football colombien de la main de l’entraîneur argentin Néstor Craviotto.

La grande figure du nouveau promu est Diego Álvarez, une pièce maîtresse du retour du Deportivo Pereira et qui espère transformer toute son expérience en faveur des aurirrojos.

National Athletic vs. Deportivo Pereira | Ici le match sera joué

