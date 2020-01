[VÍA TUDN GRATIS] Chivas vs. Toluca LIVE ONLINE LIVE via Univision, Sky Sports, TV Azteca by Clausura 2020: regardez la diffusion et minute par minute STREAMING LIVE HD du duel pour la date 3 dans l’Akron | Horaires et chaînes au Mexique, au Pérou, en Argentine NCZD Mexique

Suivez la transmission de Chivas contre Toluca LIVE ONLINE via LIVE TUDN ce samedi 25 janvier à partir de 22h05. (au Pérou) correspond à la date 3 de Clôture 2020 de la Liga MX du stade Akron. La transmission sera en charge d’Univisión, Sky et TV Azteca pour le territoire mexicain et le reste de l’Amérique latine à travers les plateformes de ces signaux. Le «Sacred Flock» cherchera un triomphe qui le maintiendra à la première place du tournoi à ce jour. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Suivez les principaux incidents de la réunion de MINUTE à MINUTE sur le site de Depor.

Chivas de Guadalajara -une des trois équipes ayant enregistré le plus de points dans le concours- recevra à domicile Toluca, cherchant à retrouver la victoire. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au Stade AKRON.

De 22h05 (au Pérou) et 21h05 (au Mexique), vous pouvez voir tous les incidents de ce jeu à travers les signaux que nous vous montrons ci-dessous, avec les différentes plateformes que les opérateurs présentent pour suivre le MINUTE À MINUTE du Chivas vs. Toluca.

Chivas vs. Toluca: horaires des matchs

Mexique – 21h05 Pérou – 22h05 Equateur – 22h05 Colombie – 22h05 Bolivie – 23h05 Venezuela – 23h05 Argentine – 0h05 (dimanche 26 janvier) Chili – 0 : 05 (dimanche 26 janvier) Paraguay – 0h05 (dimanche 26 janvier) Uruguay – 0h05 (dimanche 26 janvier) Brésil – 0h05 (dimanche 26 janvier) Espagne – 4h05 (Dimanche 26 janvier)

Toluca, d’autre part, vient de perdre 3-2 aux mains de Necaxa, un résultat qui ne lui a pas permis de poursuivre son bon départ dans la Clausura 2020, lorsqu’il a gagné 1-0 contre Monarcas Morelia dans le Michoacán.

«Nous venons pour les trois points, avec tout le respect que je Chivas, à tout ce qu’il représente dans le football mexicain, mais nous occupons également les trois points pour continuer à nous battre pour ce que nous avions prévu en pré-saison. Ce sera un match difficile, mais un beau match pour les deux équipes », a déclaré le footballeur de Toluca, William Da Silva

La dernière fois que Chivas et Toluca Les visages ont été vus le 3 novembre 2019, au stade Nemesio Díez. A cette occasion, la boîte Tapatio a gagné 3-1, avec un doublé d’Alan Pulido.

Chivas Il a fait sa première à la Clausura avec un triomphe (2-0) sur Juárez, et dans sa prochaine présentation, il a égalé 0-0 avec Pachuca. Pour l’instant, le “Sacred Flock” est un leader avec 4 points, le même chiffre que Pumas et l’Atlético San Luis.

“Nous savons que tous les matches ne peuvent pas être gagnés, tous ne seront pas perdus, nous ne pouvons que nous préparer parce que nous avons un match très important samedi, que nous savons qu’en ajoutant les trois points, nous réaffirmons en haut du tableau”, a-t-il déclaré. dans le précédent, le joueur de Chivas, José Antonio Rodríguez.

Pensant déjà au rival, le gardien mexicain a été encouragé à analyser Toluca. «Nous savons« Chepo »(José Manuel de la Torre, DT de Toluca), nous savons qu’il aime l’ordre, que ses équipes sont très disciplinées, qu’elles utilisent bien le ballon arrêté; en plus, il a une grande équipe, avec de bons joueurs de football et nous devons être prudents », a-t-il averti.

Chivas vs. Toluca: où est situé le stade?

