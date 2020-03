“Viareggio quelle satisfaction! But? Gagner dans les Rossoneri”

SORRENTO (NA). Le grand travail accompli jusqu’à présent depuis Sorrento Calcio certifié par les excellents résultats sur le terrain, qui ont conduit l’équipe de M. Maiuri à se battre avec les grands noms de la groupe H de Serie D nul autre que la victoire au championnat.

LE PÉCHÉ POUR LE VIAREGGIO

Parmi les rangs Rossoneri, un bijou brille, sélectionné pour le prochain tournoi de Viareggio qui a ensuite été annulé en raison de l’urgence du coronavirus, nous parlons clairement de la classe 01 Gaetano Vitale. Le jeune milieu de terrain sur les chaînes officielles de Sorrente avoue: «Quelle satisfaction d’être convoqué au tournoi de Viareggio et de participer aux rallyes, dommage que la compétition ne se joue pas car cela aurait été une belle vitrine pour de nombreux jeunes comme moi. Futur? Je vais essayer de m’améliorer encore avec le maillot Sorrento, je le porte depuis trois ans maintenant, c’est l’environnement parfait pour moi et je suis très content à la fois du management et des coéquipiers. ”

VOULEZ GAGNER

Entre objectifs et envie de revenir sur le terrain: «Le groupe est uni, il y a beaucoup d’acteurs importants qui me donnent des conseils et c’est important pour ma croissance. Nous obtenons également des résultats positifs grâce à cela, nous espérons revenir sur le terrain dès que possible. Cible? Nous y sommes, je pense que nous pouvons y jouer jusqu’à la fin de la victoire au championnat, même si ce sera difficile, à l’avenir nous verrons ce que nous pouvons faire “.