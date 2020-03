Vice-président de l’UEFA: «La santé avant les affaires, tout le monde devra abandonner. A propos des championnats … “

NYON (SVI). La clarification du UEFA sur la reprise des championnats nationaux et du pôle contrats, déclarations de la vice-présidente Michele Uva qui admet essentiellement l’impossibilité pour la plus haute instance européenne de football d’imposer certaines décisions.

GUIDE DE L’UEFA MAIS …

“Chaque fédération nationale décidera de la fin de la saison 2019/20, nous n’avons aucune compétence en la matière – a-t-il admis sur les micros de Sportmediaset – en tant qu’UEFA, nous ne pouvons que demander les listes des équipes pour les prochaines coupes européennes. Notre tâche est de guider et de coordonner les différentes fédérations, clubs et ligues, mais aujourd’hui, chaque pays connaît l’urgence du coronavirus à des niveaux complètement différents du point de vue de la contagion “.

UNIS VOUS GAGNEZ

Uva a des idées très claires sur la mission commune: «En tant qu’UEFA, nous faisons passer la santé avant les affaires, en tant que citoyen et fan, je ne peux que suggérer la coopération et la compacité entre toutes les composantes. Le football doit comprendre que des sacrifices seront nécessaires à tous les niveaux pour recommencer, nous avons fait notre part en reportant le football européen masculin et féminin “.

Le poste de vice-président de l’UEFA: «La santé avant les affaires, tout le monde devra abandonner. À propos des ligues … “est apparu en premier sur Le reste du football.