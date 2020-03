vice versa Ottaviano, Capasso: «Coronavirus? Surréaliste, mais n’abandonnons pas. Sur le terrain … “

OTTAVIANO (NA). Comment prendre la scène sans prendre le terrain. Marco Capasso il sait le faire: d’un marin défendu à un superbe influenceur: son appel vidéo, publié hier sur les réseaux sociaux de Virtus Vesuvius Octavian, a conquis les internautes, provoquant des réactions et des commentaires.

«C’est une situation surréaliste, il semble vivre un film d’horreur. – commence la pensée Capasso – Il est difficile de rester à la maison loin des affections et des passions, avec patience et lucidité pour le bien commun et pour vaincre ce virus, à notre petite manière nous devons respecter ces règles. C’est difficile mais nous devons le faire. “

TRAVAIL À DOMICILE

Forcé de rester à la maison, mais non sans entraînement, à l’ère de l’entraînement intelligent: “Monsieur Peluso nous a donné un programme de travail qu’il peut faire à la maison, un travail de force avec une charge naturelle. Ensuite, sur le net, il existe de nombreuses activités dont vous pouvez vous inspirer. On titube mais on n’abandonne pas ».

UN AVENIR INCERTAIN

Il est difficile de supposer une certaine date pour le retour mais, quand il le fera, il faudra être prêt: “La rupture forcée peut être une arme à double tranchant. Il est difficile de ne pas vivre dans les vestiaires, de ne pas s’entraîner tous ensemble et de rester assis tout le temps. Mais je suis convaincu que le souhait que nous devions retourner au football, l’application et l’enthousiasme de chaque individu peuvent bénéficier à la reprise “.

PRÊT À TIRER

En bref, le retour au classement peut et doit se poursuivre: «Une équipe d’une valeur incontestable mais, hélas, le peloton est notre juge et en partie le classement reflète ce que nous avons fait jusqu’à présent. Nous n’avons pas d’alibi, aucune excuse. L’entreprise et le personnel technique ont toujours fait de leur mieux pour le bien de l’équipe, maintenant c’est à nous. En deuxième mi-temps, nous serons une autre équipe. Nous l’avons promis, prêt à monter la pente. Enfin, un appel à tous les citoyens d’Ottavianesi et des pays voisins. Restons à la maison, la santé d’abord. Dans peu de temps, nous retrouverons notre liberté et vaincrons ce maudit virus. “

