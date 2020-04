Vicence, Giacomelli: “Je porte cette chemise dans mon cœur. J’espère renouveler bientôt”

Vicenza en avant Stefano Giacomelli lors d’un Instagram direct, il a parlé de son présent et de son avenir en abordant également le thème du renouveau: «Pour moi, Vicence est à la maison même si je ne suis pas de Vénétie. J’habite ici depuis huit ans et je ne pourrais rien demander de mieux. Plusieurs fois, il y avait la possibilité que je parte, mais je suis heureux d’avoir séjourné ici malgré les hauts et les bas qui se sont produits. Renouvellement? Nous en parlons avec l’entreprise, nous en avons entendu plusieurs fois et j’ai l’intention de le prolonger comme l’ont fait beaucoup de mes compagnons. J’espère que nous pourrons arriver à la signature bientôt parce que c’est ce que je veux. – continue Giacomelli tel que rapporté par Trivenetogoal.it – ​​Le A avec cette chemise? En attendant, nous voulons gagner sur le terrain cette année et aller en Serie B.Je pense qu’il n’y a rien de plus beau que d’aller en Serie A avec ce maillot que je garde dans mon cœur, mais en attendant faisons un pas à la fois et pensons à la Serie B “.

