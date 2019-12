Vicente Boluda se portera candidat à la présidentielle contre Florentino Perez en 2021

Florentino Perez aura un challenger lors des élections présidentielles du Real Madrid en 2021. Vicente Boluda, sociologue depuis 1998, est actuellement titulaire de deux diplômes de maîtrise – dont l'un est un diplôme juridique en conseil aux entreprises et le deuxième diplôme en droit maritime. À l'heure actuelle, il travaille en tant que président de l'Association nationale des armateurs et des remorqueurs, il est délégué au conseil supérieur des chambres de commerce, il est le premier vice-président de la chambre de commerce, ainsi que l'Industrie / Navigation de Valence, et le vice-président de l'Association maritime espagnole. Il est originaire de Valence mais a fait partie du conseil d'administration du Real Madrid en 2006 lorsque Ramon Calderon a été élu.

Pendant l'ère Calderon, Boluda a rapidement gagné en influence. En 2007, il avait été nommé vice-président après la démission de Juan Mendoza et en 2009, il était président par intérim après la démission de Ramon Calderon en raison de la controverse entourant son élection initiale. Boluda était en charge lors de la défaite par élimination directe de la Ligue des champions du Real Madrid contre Liverpool (défaite 1-0 à domicile et 4-0 à Anfield). Avant les rencontres, Boluda avait déclaré que Madrid n'aurait aucun problème à balayer Liverpool. Inutile de dire qu'il a dû s'excuser officiellement des semaines plus tard.

Selon divers médias espagnols (COPE, Marca, AS), lors d'un déjeuner avec un journaliste de Valence, Boluda a affirmé qu'il avait les fonds nécessaires pour se présenter à la présidence et qu'il signerait trois nouveaux joueurs. "Ce n'est pas une possibilité, je vais présenter ma candidature. C’est bien pour le club qu’il y ait des élections », aurait-il déclaré. Vicente Boluda a ouvertement critiqué Florentino Perez dans le passé et il sera intéressant de voir si d'autres candidats se présentent à la table ou si la candidature de Boluda gagne du terrain.