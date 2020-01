Vico Calcio abandonne le poker contre Santa Lucia et s’étire sur les poursuivants

DOMICELLE (AV). À la Comunale di Domicella le Vico Calcio remporte une nouvelle victoire et se confirme à la première place groupe E deuxième catégorie. L’équipe Palmese ne trouve plus d’obstacles et, avec une nette victoire le dernier jour, consolide sa primauté dans le classique. Brouillé avec un 4-0 péremptoire le Sainte Lucie dans une course jamais remise en cause.

UN, DOS, TRÈS JAUNE »

Les Gialloblù, de plus en plus conscients de leur potentiel, démarrent fort et déjà à 7 ‘ils débloquent la course. Rainone après une belle action personnelle derrière le gardien de but. La pression des hôtes se poursuit sans cesse et après un autre 8 ‘en double avec Caliendo, auteur d’un joli tir du bord de la surface. Santa Lucia est dans les cordes et Vico le perce pour la troisième fois: but d’Ambrosino avec une autre formidable conclusion à distance après une action chorale entamée par la défense. Course parfaite clôturée déjà après 45 minutes.

POKER ET ETENDRE AU HAUT

Dans la seconde moitié du jeu, les chances nettes de Vico continuent d’affluer, mais les erreurs sous la porte des différents Chiavarone, Stampati et Rainone lui-même maintiennent la course à trois à zéro. Arianna pense à mettre le sceau final, qui marque le quatrième but avec une tête péremptoire sur un corner. Au cours des 20 dernières minutes, désormais à sens unique, pour enregistrer les débuts au championnat de Buonaguro, capitaine historique de nombreuses batailles jouées avec le maillot Vico. A la fin du jeu la fête est double car il y a aussi la nouvelle de la défaite sur le terrain de la Contrada du poursuivant direct Action catholique. Vico premier au classement avec 4 points de retard sur le second. Record mérité pour le championnat joué jusqu’à présent et pour le match parfait contre Santa Lucia. Dimanche prochain, les Gialloblù sont appelés pour le test final sur le difficile terrain du Real Avellino.