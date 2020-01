Vico Calcio-Real Serino 2-1, yellowblè toujours invaincu. En 2020, la chasse au sommet recommence

DOMICELLE (AV). Gagne et convainc le Vico Calcio, au premier tour du championnat de Groupe E de deuxième catégorie 2020, le Gialloblè a battu le Real Serino à la municipalité de Domicella. Victoire mesurée mais jamais remise en cause contre l’Irpinia.

AVANTAGE DE VICO, MAIS COMBIEN DE DÉCHETS

Une performance spectaculaire, surtout dans les 45 premières minutes de la course où le Gialloblè a montré tout son répertoire, ses plans de haut niveau et joue pour la catégorie qui a réellement dirigé le jeu. A 9 ‘le but de l’avantage: la descente de Simonetti à droite, traverser au centre où Peluso sur la mouche se met à gauche du gardien de but. Celui à zéro galvanise les hôtes, qui créent des opportunités en série et touchent plusieurs fois le filet doublé, à leur tour essayez D’Avino, Rainone et Peluso. Sur le seul ballon de but de la première mi-temps par le Real Serino, Carbone est réactif qui effectue dans une sauvegarde en plastique.

BIS VICO, RACCOURCIS LE SERINO MAIS …

En seconde période, Vico prend le terrain avec moins de férocité, les Gialloblè sont plus manœuvres mais ne parviennent pas à créer des maux de tête particuliers à la défense adverse. Tentatives de Peluso et D’Avino, mais le résultat ne change pas. Ambrosino s’occupe de secouer les lieux avec une belle action personnelle, s’échappe à la porte et assiste D’Avino dans le secteur, ce dernier est renversé et l’arbitre prononce le penalty. Le numéro un Carbone se présente depuis les onze mètres, qui enlève les vêtements du gardien de but pour porter ceux du kamikaze pour signer le filet doubleur. Les deux à zéro ont un effet soporifique sur les hôtes, qui jouent les dernières minutes avec superficialité, même s’ils touchent le set à trois reprises avec Carbone et autant avec Ammirati. Dans les dernières minutes, coup de pied de pénalité accordé au Real Serino, une erreur de la défense de Gialloblè qui rouvre partiellement le match. Les habitants d’Irpinia raccourcissent donc les distances mais ne parviennent pas à créer de nouveaux dangers pour la défense de Vico. Avec la victoire en début d’année, les Gialloblè poursuivent leur marche vers le sommet et restent invaincus.