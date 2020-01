Vico Calcio vise les dirigeants de Cattolica, un tour favorable pour les Palmesi

PALMA CAMPANIE (NA). la Vico Calcio ne s’arrête jamais et obtient une autre victoire importante contre Marzano restant dans le sillage des dirigeants de Cattolica. Trois points très durs contre une adversaire qui s’est avérée plus difficile que la dernière position du classement qu’elle occupe. Maintenant, les Palmesi sont sur le point de faire face à une ronde de championnat favorable, avec les leaders qui seront sur scène sur le terrain difficile du troisième au classement, le Toriello, tandis que les Vicani joueront à domicile.

VICTOIRE LOURDE, TOP EN UN … POINT

Les Gialloblù sont inexplicablement nerveux et peu concluants. Aucune conclusion sur l’objectif et quelques actions notables. 45 premières minutes laides et sans émotion. Changez la musique dans la deuxième partie du jeu où les hommes du président Sorrentino prennent le terrain avec plus d’enthousiasme et de gaieté. Pour donner un nouveau souffle à l’équipe, M. Manzi pense qu’il modifie la disposition tactique en insérant Amelio à la place de Stampati. Le nouveau mouvement porte immédiatement ses fruits: lancement à partir du milieu de terrain du côté du nouveau venu Amelio pour la conclusion gagnante de D’Avino. L’avantage et l’entrée de Cozzolino chargent encore plus le jaune-bleu. C’est précisément Cozzolino (qui revenait d’une blessure) et Amelio qui ont créé les chances de marquer les plus dangereuses. Ce dernier frappe la barre transversale avec une tête précise sur une croix d’un coup franc latéral, tandis que l’extérieur jaune-bleu avec une série de dribbles ivres passe le gardien de l’adversaire et se termine par un équilibre précaire sur la barre transversale. Dans les dernières minutes, Vico s’est limité à contrôler la course jusqu’au triple coup de sifflet final.