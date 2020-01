Vico Equense-Alfaterna 2-0, l’or bleu remporte le choc du salut

Victoire anglaise de Vico Equense sur ‘Alfaterna, avec deux buts dans les 45 premiers ‘et une performance qui donne une continuité à ceux de la dernière période.

L’équipe de Ferraro raccourcit le classement et relève la tête après KO de Grotta. L’idée de déployer la quasi-totalité de la puissance de feu offensive de Vico dès le départ pour tenter d’effrayer l’Alfaterna est gagnante. Début dès la première minute dans la nouvelle direction technique d’Imperato, à droite de la ligne défensive.

En effet, Vico a poussé dès le départ, s’est rendu dangereux avec une conduite à droite, paré par le gardien de but, mais a encaissé le penalty en faveur des invités pour une faute de Martone sur Ascione, ce dernier ayant pourtant donné un coup de pied sur la barre transversale. . A 39 ‘Vico prenait les devants: coup franc de Guide et touche maladroite à sa porte de Boeuf. Les Blue-Golds se sont débloqués psychologiquement et à 42 ‘ont doublé avec Schettino dans une scission sur la splendide passe pour gaucher de Limatola.

En seconde période, les hôtes sont deux fois très proches de marquer avec Schettino (barre transversale) et Varriale qui a raté le robinet gagnant de quelques pas, dangereux invités avec Di Ruocco de l’extérieur (croix des pôles), cependant, trop peu pour rouvrir le match.