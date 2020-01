Vico Equense, après la victoire contre Alfaterna, il y a une autre bonne nouvelle

Enthousiasme et intensité, Vico Equense il a repris l’entraînement sous les ordres de M. Ferraro et de ses collaborateurs Vollono, Esposito et Vespe.

Le succès sur l’Alfaterna a permis aux or bleues de reprendre la course au salut, qui passe désormais par un autre match à domicile, dimanche à 14h30, contre Castel San Giorgio di Ciro De Cesare.

L’arrière Gaetano Correale (‘2000) s’est remis de sa blessure, même sans jouer le dernier match, et par conséquent l’infirmerie est vide pour le moment: une bonne nouvelle en vue d’une semaine importante.