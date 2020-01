Vico Equense-Castel S.Giorgio 0-1, Barbarisi complète la farce bleu-or

Pour Vico Equense deux buts annulés (celui de Schettino sans doute de manière injuste), un penalty sauvé à Martone par le gardien puis le but de Barbarisi qui a décidé du match.

Vico Equense mâchonne amèrement, auteur d’une somptueuse performance face à Castel San Giorgio mais battu en finale.

Pourtant, l’équipe de Ferraro a joué un grand match, méritant à plusieurs reprises l’avantage: Guida a frappé le poteau au début du match, Alfano a donné l’illusion d’optique du but, Guida a ensuite été annulé par un but de hors-jeu et tout cela avant que dans la première demi-finale Esposito sauvé sur la ligne sur la seule incursion invité.

En deuxième mi-temps, pénalité pour Vico pour les handballs dans la zone mais Martone a été écarté du tir de la tache par Coppola, puis le but a été annulé par Schettino, sur une conclusion déséquilibrée par Alfano, encore une autre chance pour Arenella (gaspillée) puis la moquerie signé par Barbarisi.