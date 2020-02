Vico Equense coincé sur un pied d’égalité par Angri, un super sénateur des Grigiorossi est décisif

VICO EQUENSE (NA). Dessiner et dessiner entre Vico Equense et angri. Match vibrant en première mi-temps et ennuyeux en seconde mi-temps. Ferraro a confirmé dix hommes par rapport à Scafati et a initialement déployé Schettino pour Coppola.

SENATORE MIRACLES, DANS LA FINALE BRAVO DI LEVA

Vico a fermé les adversaires dans la région et un seul grand sénateur a gardé Angri en vie: au moins deux miracles, sur Guida d’abord et Correale ensuite, et enfin l’écart sur le poteau sur la punition de Guide. Mieux, beaucoup mieux, les locaux dans les 45 premiers ‘tandis que dans la deuxième partie le rythme a chuté et les invités ont touché le coup sur une déviation de Gargiulo sur laquelle Di Leva a évité le but. Dernier frisson de la finale quand Arenella, assistée de Varriale, a lancé haut d’une bonne position.

Vico Equense-US Angri 0-0

Vico Equense: Di Leva, Savarese F. (21’st Raganati), Correale, Alfano, Esposito GM, Gargiulo L., Sannino (15’st Coppola), Martone (21’st Limatola), Guide, Arenella, Schettino (41’st Varriale). Disponible: Munao, Caiazza, Imperato, Cinque, Gargiulo A. Entraîneur: Ferraro.

angri: Sénateur, Alfano, Sorriso G. (48’st Masi), Comegna, Loreto, Volpe, Iapicco, Siano, Sorriso A., Ferrara, Delle Donne (46’st Vitale). Disponible: Calabrese, Cibele, Carrella, Visciano, Masi, Iovine, Di Palma, Iaccarino. Entraîneur: Criscuolo.

arbitre: Rossomando de Salerne.

assistants: Conforti et Pone.

notes – Ammonites: Martone, Alfano, Volpe, Iapicco. Coins: 5-4. Récupération: 3’pt; 4’st.