Vico Equense corsaire à l’Iorlano, un but de Guide prolonge Lioni et donne trois points lourds

LIONI (AV). Au stade Iorlano lors de la dernière manche du championnat le Vico Equense a conquis une victoire très précieuse en vue du salut contre la Polisportiva Lioni, à l’arrivée en photo, un but du Guide a propagé l’Irpinia qui conserve désormais un avantage d’un seul point sur le bleu-or.

MESURER LES VOISINS

La plus belle victoire donc, car elle a atteint 94 ‘grâce à une prouesse de conduite et parce qu’elle a été aliénée par Vico qui a maintenant pratiquement rouvert tous les jeux du salut. A Lioni, les blue-gold, pour l’occasion en maillot de grenade, font déjà la grosse voix en première mi-temps en jouant bien et en frappant même deux poteaux avec Guida et Alfano. Il semble revoir le film de la semaine dernière mais cette fois aucune moquerie ne se matérialise, au contraire Vico à 94 ‘trouve aussi le but qui permet aux garçons de Ferraro (16 points en 10 matchs dans sa gestion) de prendre toute la mise . Magnifique la parabole avec laquelle Guida, depuis une position isolée, a battu le gardien adverse pour le plus grand plaisir de ses compagnons, du personnel technique et des fans de Vico.