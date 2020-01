Vico Equense, le point vers le défi interne avec Vis Ariano Accadia

Moral élevé dans la maison Vico Equense, qui après le précieux succès en termes de salut a obtenu 1-0 sur le terrain de Polisportiva Lioni se prépare au défi interne avec le Vis Ariano Accadia, cinquième au classement et revenant de la victoire à domicile 4-2 grotte.

Voici le point dans la maison bleu-or dans la note officielle du club:

Soleil et sueur à Massaquano. Le test familial en milieu de semaine que Vico a eu lieu aujourd’hui s’est déroulé dans un climat absolument printanier.En conséquence, l’équipe a dépensé beaucoup d’énergie pour mieux préparer le match de dimanche à Massaquano contre Vis Ariano Accadia (sifflet de commencer à 15).

Équipes équilibrées, bon état général et seulement deux absences: Di Leva, pour une gêne à la cheville droite, et Limatola, qui se plaint d’une légère gêne musculaire. Deux buts pour l’entraînement en veste bleue, par Schettino et Mottola, deux pour les “rouges”, signés par Varriale et Guida, mais surtout de bonnes indications pour M. Ferraro en vue du prochain match.