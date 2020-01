Vico Equense, travail vers l’Alfaterna: deux absents de la seconde mi-temps

La défaite de la mesure dans la maison de grotte laissé un mauvais goût dans le Vico Equense pour la façon dont il a mûri.

La performance a été satisfaisante mais n’a pas produit de points et cela ne peut logiquement pas laisser Giovanni Ferraro calme, qui à la reprise de l’entraînement a soigné le sien. Un tournant décisif pour la saison d’or bleu est à venir avec le double match à domicile qui verra Savarese et ses compagnons engagés contre Alfaterna (dimanche 12 janvier, coup de sifflet de départ à 14h30) puis sept jours plus tard contre Castel San Giorgio.

C’est donc à Massaquano que l’opportunité se présente à Vico de sortir de l’aire de jeu, c’est pourquoi le club du duo Savarese-Capasso espère avoir un large public dans les gradins de son stade dans les 180 prochains ‘. Dans l’intervalle, Di Leva était absent de la récupération en raison d’un problème dans sa main droite et Correale d’un problème musculaire mineur.