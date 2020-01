“Victoire avec le grand signal Barano. Nous sommes vivants”

Victoire importante conquise par Gragnano dans le salut de choc avec le barano. Un succès accueilli avec une grande satisfaction par le président Ilaria Sonnino.

Voici ses propos, rapportés par les chaînes officielles du club Gialloblu: «La victoire d’hier contre Barano a été très importante pour nous. Je ne me réfère pas seulement au classement, les trois points ont certainement éclairé notre esprit, mais en particulier à ce que j’ai vu en termes de qualité et d’esprit de sacrifice dans les difficultés les plus difficiles.

La course d’hier a été la preuve que l’équipe, si elle croit en elle-même, est sans pareille et est la preuve que Gragnano est là et se vendra cher! J’en ai eu la preuve en admirant les excellentes performances de nos garçons qui, en plus de conquérir tout l’enjeu, ont surtout montré qu’ils n’abandonnaient jamais.

Un grand merci à nos lions Salvatore Basile et Raffaele Maiorano à qui nous souhaitons un prompt rétablissement par toute la direction et la société. Nous ne devons pas nous prélasser dans nos lauriers mais nous projeter déjà sur les prochains défis pour démontrer de plus en plus ce que nous valons. Allez Gragnano! “.