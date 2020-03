Victoire historique: River s’est remis des deux mauvaises sanctions et a écrasé Binational

Rivière a montré un autre visage dans le Stade monumental et est revenu à la victoire après trois matchs (nuls avec Défense et Justice et Atlético Tucumán et défaite avec Liga de Quito). Dans ce cas, il a battu 8-0 pour Binational (Pérou) dans son deuxième engagement à Copa Libertadores.

Vers l’ensemble de Marcelo Gallardo Il a eu du mal à ouvrir le marqueur. Il a même raté deux pénalités – l’une des Nicolas De La Cruz et l’un des Ignacio Fernández– avant de marquer le premier.

La supériorité montrée dans le jeu n’a réussi à être capturée qu’après 38 minutes, lorsque Casque Milton a été envoyé à l’attaque et a célébré 1-0 après une grande définition. Il convient de rappeler que la réunion a eu lieu sans audience en raison de la sanction Conmebol il a imposé au club Núñez.

Dans la deuxième étape, l’arche a été ouverte pour Rivière et a marqué cinq buts. Les auteurs étaient Rafael Santos Borré, Jorge Carrascal, “Nacho” Fernández -two-, Robert Rojas, Paulo Díaz et Matías Suárez.

De cette façon, ceux dirigés par Gallardo ils ont obtenu leur première victoire jusqu’à présent dans la Libérateurs 2020. Son prochain engagement pour l’événement aura lieu le mardi 17/03 contre Saint Paul dans Le Brésil.