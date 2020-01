“Victoire importante, on se fait souvent du mal mais …”

NAPLES. Hier après-midi, le Loggetta FC a remporté une précieuse victoire de retour en termes de salut, de 2-3 à 5-3 contre Montecalvario grâce aux filets de ses assaillants. Le rossoblu monte ainsi à +4 sur l’aire de jeu et passe à un seul point à droite des rivaux d’aujourd’hui dans le groupe B de première catégorie Campanie.

SALUT DE LA VICTOIRE

À la fin du jeu, voici l’analyse de l’auteur du cinquième objectif de la formation de monsieur Imparato, Alessio Sammartano: “Plus que toute autre chose, il était important de ramener les trois points à la maison, nous venions de performances positives mais la malchance était un peu ciblée, même si parfois nous mettons les nôtres. – souligne l’attaquant – Nous connaissions bien la valeur de Montecalvario, qui nous précède au classement, mais nous savions que nous avions ce qu’il fallait pour se rapprocher d’eux. 2-3 à 5-3? Je pense que nous nous blessons souvent, je pense que nous ne sommes inférieurs à personne, mais dans certaines courses, nous sommes plus convaincus de nos moyens et nous parvenons à renverser le score comme cela a été fait contre Montecalvario, dans d’autres nous gérons moins. “

SUPER ATTAQUE, SUPPORT AVEC PAVIA

Tous les attaquants à marquer, même le même Sammartano qui a quitté le banc et qui a souvent fait une bonne contribution malgré un nombre de minutes réduit: «L’escrime cette année nous donne une grosse main, nous connaissons tous son potentiel, c’est une force de la nature et je pense que c’est un cauchemar pour un défenseur de jouer contre lui. Pavie? Tactiquement et techniquement, il est très fort, il crée pas à pas un groupe sympa même si ce n’est pas facile, en une saison il y a des hauts et des bas qui ne servent à rien dans ce sens. – conclut Sammartano – Minutes réduites? J’accepte tout, j’aime le bien de la Loggetta et s’ils me demandent de jouer une demi-heure je le fais et je donne tout. L’attaquant est joué par moi et Pavie, maintenant il va bien et il est juste que vous jouiez. Malheureux au moment de l’échange contre le Marano? Je mets au défi quiconque d’être heureux quand il quitte le terrain, je pense que nous sommes tous au même niveau et il est juste que celui qui est le mieux, de temps en temps, joue ensuite à partir de 1 ‘”.

