“Victoire pour les fans, qui se sentaient aussi depuis les balcons”

Le réseau des coups francs a ouvert le score contre lui Spezia; le talent du milieu de terrain du Juve Stabia, Giacomo Calò, a commenté le succès des guêpes 3-1.

Voici ses paroles aux microphones de DAZN: “Jouer à huis clos est une sensation étrange, surtout à la maison après que notre public soit toujours l’arme. Nous avons donc fait une belle performance, contre l’équipe qui à mon avis joue le meilleur football sur le terrain du B. Nous avons bien travaillé sur leurs points faibles, puis frapper sur des endroits qui pour le meilleur ou pour le pire sont finalement décisifs pour nous. “

Et il ajoute: «Le classement est vraiment court et la valeur de ces trois points est très élevée. Le dévouement pour le but et pour la victoire? A ma famille et à nos fans qui ne pouvaient pas être dans les tribunes aujourd’hui, mais aussi depuis les balcons ils se sont fait entendre en ne nous laissant pas manquer leur soutien “.