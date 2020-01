Victor Adeboyejo, attaquant de Cambridge United, signe un prêt de Barnsley

BRISTOL, ANGLETERRE – 08 JANVIER: Ben Nugent de Stevenage défis pour le ballon avec Victor Adeboyejo de Bristol Rovers pendant le Leasing.com Trophy troisième match entre Bristol Rovers et Stevenage FC au Memorial Stadium le 08 janvier 2020 à Bristol, Angleterre . (Photo de Harry Trump / .)

Cambridge United a achevé sa deuxième signature en janvier. Les U’s ont signé l’attaquant Victor Adeboyejo en prêt de Barnsley pour le reste de la saison.

L’attaquant de Cambridge, Victor Adeboyejo, prêté

L’accord

Cambridge a annoncé via son site Web qu’ils avaient signé l’attaquant. Adeboyejo arrive en prêt de Barnsley pour le reste de la saison.

L’attaquant arrive après avoir passé la première moitié de la saison chez Bristol Rovers. Il a disputé 30 matchs avec les Gas, marquant un seul but en championnat.

Le joueur de 22 ans a commencé sa carrière à Leyton Orient et a fait bonne impression dans divers clubs non-ligue avant de rejoindre Barnsley en 2017.

Adeboyejo faisait partie de l’équipe de Barnsley qui a remporté la promotion au championnat la saison dernière. Cependant, son club parent estime qu’une saison complète de football est ce qu’il doit développer à l’avenir.

Il a fait bonne impression chez Bristol Rovers même si les buts ne coulaient pas. L’attaquant apporte du rythme et de la créativité et Cambridge sera certainement reconnaissant de l’avoir à bord.

Il est également un joueur polyvalent, ce qui signifie que Colin Calderwood peut l’utiliser sur les flancs et les zones centrales.

Le joueur de Barnsley pourrait faire ses débuts dans le match de Cambridge contre Morecambe ce week-end.

Ce qui fut dit

À propos de sa nouvelle signature, le manager Colin Calderwood a déclaré: “Il a une forte physique, il est instinctif avec le type d’objectifs qu’il marque et il a plus qu’assez de rythme de travail, d’efforts, d’énergie et de connaissances sur le jeu pour aider l’équipe”.

Adeboyejo met le rythme à l’attaque de Cambridge

Le jeune attaquant apportera certainement un rythme bien nécessaire à l’attaque de Cambridge. Le côté de Calderwood est très direct et dépend du rythme sur les flancs.

Adeboyejo apporte le rythme, la créativité et l’effort. Cependant, il doit améliorer son produit final avec des objectifs qui lui échappent chez Bristol Rovers. Seulement deux buts dans toutes les compétitions.

Cependant, Colin Calderwood pensera qu’Adeboyejo peut aider les U à terminer dans la première moitié et marquer quelques buts en cours de route.

