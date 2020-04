Victor Font avertit que Barcelone se dirige vers une «tempête parfaite»

Le candidat à la présidence de Barcelone, Victor Font, a averti que le club se dirigeait vers une «tempête parfaite» après une autre semaine chaotique au Camp Nou.

Six directeurs ont démissionné pour protester contre la façon dont le club est dirigé. L’un d’eux, Emili Rousand, a par la suite déclaré qu’il pensait que «quelqu’un a eu la main dans la caisse».

Ses commentaires ont provoqué une réaction de colère de Barcelone. Le club a nié toute allégation de corruption et menacé de poursuites judiciaires dans un communiqué officiel.

Font a maintenant son mot à dire dans une lettre ouverte où il a clairement exprimé ses sentiments.

«Depuis quelque temps, le projet Sí al futur (Oui à l’avenir, en catalan) avertit les membres du Barça que le Club se dirigeait vers la« tempête parfaite »- il devait remplacer la meilleure génération de footballeurs de l’histoire, construire et financer le projet de développement de l’Espai Barça et concurrencer les entreprises avec des ressources financières presque illimitées. Et tout cela devait être fait tout en préservant la propriété du Club entre les mains des membres et sa capacité compétitive à la fois dans le football et dans toutes les sections. »

Font a également parlé du récent comportement “honteux”, a déclaré que le club était confronté à des risques “gigantesques” et a fait les trois demandes suivantes au conseil d’administration.

«Expliquer de manière totalement transparente la situation économique et la dette totale du Club et dans quelle mesure cette dette limite le plan d’action à court terme.

«Retarder la prise de décisions structurelles qui ne sont pas essentielles, car nous ne savons pas avec certitude quel sera l’impact du coronavirus sur la vie et l’économie du Club. Il est essentiel de reporter la décision sur le projet Espai Barça jusqu’à l’élection du nouveau conseil d’administration.

«Offrir le maximum de prudence et de transparence lors de la réalisation d’opérations (investissements et ventes) impliquant des acteurs.»

Vous pouvez lire l’intégralité de la lettre ici.