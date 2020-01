Victor Moses est arrivé à l’Inter Milan »Pressfootball

Jeudi 23 janvier 2020

Le footballeur nigérian a été présenté comme un nouvel ajout à l’équipe d’Alexis Sánchez, qui a été renforcé avec tout à la recherche de l’insaisissable Scudetto Serie A. Moses est venu de Fenerbahçe, où il a joué en prêt de Chelsea.

Victor Moses est devenu le nouveau renfort de l’Inter Milan et sera le partenaire d’Alexis Sánchez. Le footballeur nigérian, qui sert principalement de couloir sur l’aile droite, est arrivé en prêt jusqu’à la fin de la saison après un accord entre l’équipe lombarde et Chelsea, le club propriétaire de sa passe.

Antonio Conte le connaît très bien et ce seront ses retrouvailles. L’entraîneur du «nerazzurri» l’avait dans ses rangs quand il dirigeait l’équipe de Londres, où il a participé et était un élément fondamental du titre de Premier League obtenu lors de la saison 2016-17. Moïse est arrivé de Fenerbahçe, où il n’a pas beaucoup joué en raison de problèmes musculaires.

Le Nigérian de 29 ans est le deuxième renfort de ce marché hivernal pour l’ensemble d’El Child Wonder », après l’arrivée d’un ancien coéquipier de Sanchez à Manchester United, Ashley Young. Avec cela, l’Inter a considérablement renforcé les groupes, avec des joueurs expérimentés qui s’intègrent parfaitement dans le schéma Conte.

A son arrivée à Milan, le nouveau joueur lombard a déclaré que “c’est un honneur pour moi d’être footballeur inter et je veux m’entraîner à nouveau avec Conte”. Moses a une Europa League, la Premier League susmentionnée et une FA Cup parmi ses vainqueurs de médailles.La piste n’a pas joué avec le blues depuis octobre 2018 et a déjà été affectée à Liverpool, Stoke City et West Ham.

📹 | BENVENUTO

E voi, manger sept messi a velocità?

Quelle vidéo j’ai vu rencontré alla prova. @ VictorMoses # WelcomeVictor #NotForEveryone ⚫🔵 pic.twitter.com/9Whc3HTELe

– Inter (@Inter) 23 janvier 2020