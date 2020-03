Vidal a rendu un défi à Messi et a ajouté une difficulté supplémentaire »Football Press

Jeudi 19 mars 2020

Après avoir nommé Arturo Vidal à Barcelone «10» pour «# 10ToquesChallenge», le Chilien a voulu améliorer le test et le renvoyer à «Lio», Luis Súarez et autres coéquipiers. Vidal a tendance sur Instagram pour son déménagement et tout le monde attend la réponse de la star argentine.

Avec le football mondial mis en quarantaine par le Coronavirus, les joueurs se sont démarqués ces derniers jours pour avoir montré leur vie à la maison. Des jeux vidéo aux défis, les footballeurs les plus reconnus ont montré leur face B lors de cette urgence sanitaire.

Et les Chiliens ne sont pas loin derrière! Au contraire, ils lui donnent plus de niveau. C’est ainsi qu’Arturo Vidal a répondu à la star argentine Lionel Messi, le défi # 10ToquesChallenge ajoutant un niveau de difficulté supplémentaire.

Le milieu de terrain de Barcelone a surpris tous ses fans en renvoyant le défi à Messi, Luis Suárez et à d’autres coéquipiers de Barcelone. Maintenant, ils doivent non seulement taper 10 robinets, mais ils doivent également pouvoir envelopper le rouleau de papier toilette dans un petit chariot.

Le “# 10ToquesChallenge” a diverti les fans de football tout en laissant un message fondamental pour vaincre cette pandémie. Le “# QuédateEnCasa” accompagne toujours ce défi pour sensibiliser à l’importance fondamentale du respect de la quarantaine pour vaincre le coronavirus.