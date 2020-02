Vidal est entré dans la finale en triomphant de Barcelone sur Getafe »Pressfootball

Samedi 15 février 2020

Le Chilien est entré dans les cinq dernières minutes dans un match difficile où les Catalans ont finalement battu l’équipe de Madrid 2-1. Les leaders de Quique Setién ont marqué dans le score du Real Madrid mais avec un match de plus et ils espèrent que les «merengues» emmêlent des points.

Arturo Vidal est entré dans les cinq dernières minutes dans la victoire de Barcelone 2-1 sur Getafe pour la journée 24 de la ligue espagnole. Les Catalans ont contrôlé une grande partie de la comparaison, mais dans la seconde moitié, c’était compliqué et aurait pu facilement emmêler des unités

Dans la première partie, l’équipe «culé» a immédiatement montré ses références à la grande équipe et n’a pas laissé le casting du Real Madrid méconnaissable malgré une excellente campagne qui les a perchés en troisième position de la Liga. La supériorité de Barcelone s’est reflétée sur le tableau de bord grâce à Antoine Griezmann (33 ′) qui après une belle passe décisive Lionel Messi a décrété l’avantage initial. Après cela, Sergi Roberto (39 ′) a rapidement surpris le visiteur derrière et a décrété le 2-0 avec lequel ils sont allés se reposer.

Déjà dans le complément, la boîte d’Arturo Vidal est sortie beaucoup plus calme et confiante de l’avantage qu’il avait, mais Getafe a réussi à réagir tôt avec l’annotation d’Ángel Rodríguez (66 ′) qui a inséré l’incertitude dans le Camp Nou. Dans les dernières minutes, le match s’est complètement ouvert et les deux équipes ont eu des chances de marquer, mais finalement la victoire a été catalane.

De cette façon, Barcelone a ajouté 52 points et égale le Real Madrid en première position avec un match de plus. Les dirigeants de Quique Setién ont mis la pression sur les “meringues” qui doivent affronter la Celta de Vigo ce dimanche (16/2). À la prochaine date, les «Blaugranas» seront mesurés à Eibar de Fabian Orellana avant de retourner en Ligue des champions pour les quarts de finale contre Naples (25/2).

De l’autre côté, Getafe a stagné à la troisième place avec 42 unités mais continue dans les positions de compétition européennes. Le prochain match de l’équipe de José Bordalás sera pour la Ligue Europa et ils recevront l’Ajax ce jeudi (20/2) dans la phase des 32 meilleurs.

