Vidal est l’un des joueurs préférés de son fils »Pressfootball

Jeudi 20 février 2020

Le joueur argentin a commenté les préférences de ses enfants et a souligné que Thiago Messi, l’aîné de sa progéniture, est un fan du «roi». De plus, le ‘Flea’ a analysé les différentes controverses qui ont entouré Barcelone ces dernières semaines, soulignant leurs différences avec Eric Abidal.

Semaines chargées Barcelone a été entretenue par Arturo Vidal en Espagne. L’équipe «blaugrana» est critiquée à la fois pour son niveau sur le terrain et pour les déclarations croisées entre les managers et les joueurs. Lionel Messi, qui est sorti pour parler de tout, a profité de l’admiration de l’un de ses enfants avec le «roi».

«Thiago est un fan d’Arturo Vidal depuis le premier jour à cause de ses cheveux et tout ça. Il aime vraiment le football et aussi Luis Suarez, Griezmann. Il aime aussi les gens de l’extérieur, de Mbappé, de Cristiano, de Neymar », a déclaré la star argentine dans une interview avec Mundo Deportivo.

Il a également commenté les raisons pour lesquelles il avait eu un dur croisement de mots avec le directeur sportif du club, Eric Abidal, à la suite des critiques des Français envers l’ancien entraîneur des «culés» Ernesto Valverde et de la rupture entre lui et les vestiaires.

«Je ne sais pas ce qui lui est arrivé pour dire cela, mais je me suis senti attaqué. Je sentais que j’attaquais les joueurs. Je savais que je ne pouvais pas laisser un secrétaire technique m’attaquer ni attaquer les joueurs de cette façon », a déclaré le’ 10 ’.

En ce sens, Messi a reconnu que «je me sentais attaqué des deux côtés, en tant que personne et en tant que capitaine. C’est pourquoi quand il a fait référence au vestiaire, j’ai dit de donner des noms et de dire qui était cette personne avant de le rendre général. Cela dit beaucoup que je prends des décisions et commande, ce qui n’est pas vrai. »

Enfin, le joueur de 32 ans s’est montré qu’il avait toujours la ferme intention de continuer à Barcelone tant que les supporters catalans seraient satisfaits de sa continuité.

«J’ai dit à plusieurs reprises que mon idée était de continuer et tant que le club et les gens continueraient à le vouloir, pour ma part il n’y aurait pas de problème. À plusieurs reprises, j’ai déclaré que j’aimerais être là et que les gens sont satisfaits de l’équipe actuelle et que nous continuons d’opter pour tous les titres comme nous l’avons toujours fait ici », a-t-il conclu.