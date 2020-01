“Vidal est un gars extraordinaire” »Football Press

Mardi 21 janvier 2020

Le nouveau technicien de Barcelone, Quique Setién, a fait référence au présent d’Arturo Vidal dans la peinture Blaugrana. Le stratège a souligné la volonté et l’effort du Chilien dans le match contre Grenade. De plus, il a également dit qu’il avait le volant pour cette saison.

Le nouvel entraîneur de Barcelone, Quique Setién, n’a eu que des éloges pour définir la participation d’Arturo Vidal à la victoire de l’équipe «Blaugrana» contre Grenade lors de la dernière journée de la Ligue par la différence minimale. Le stratège a apprécié l’effort du joueur pour répondre aux exigences du personnel d’entraîneurs envers le volant chilien.

Lors d’une conférence de presse, Setién a déclaré que «Arturo est un gars extraordinaire, comme la grande majorité. Pour beaucoup des choses que nous avons dites, il a mis la plus grande volonté de vouloir les faire et je pense que ces détails spécifiques qui semblent parfois être sans importance, rendent le joueur un peu meilleur et l’équipe un peu meilleure », a déclaré l’entraîneur.

L’Espagnol de 61 ans avait également des mots pour un éventuel transfert de l’ancien Colo Colo sur ce marché européen des transferts d’hiver, car le joueur n’a pas encore scellé son avenir. «Tant que les joueurs sont ici, j’ai tout le monde à cent pour cent. La réalité est que tous les joueurs qui me valent en ce moment et je n’ai pensé à rien d’un joueur qui pourrait partir en ce moment », a déclaré l’ancien entraîneur du Real Betis.

Barcelone, très présent dans la Ligue où il partage la tête du Real Madrid avec 43 points, affrontera Ibiza mercredi 22/01 pour la Copa del Rey. En championnat local, les ‘culés’ doivent affronter Valence en tant que visiteur, ce samedi (25/01) à 12h00. (horaire du Chili continental).