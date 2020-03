VIDÉO: Álvaro Morales élimine les joueurs américains et le pou le soutient

Source: Twitter @ Luis50038549

Après avoir perdu le Classique jeune avant Croix Bleue, Álvaro Morales commentateur de ESPN, Il a montré son agacement au niveau bas que certains joueurs ont eu au cours des derniers matchs.

Au programme ESPN AM, le conducteur controversé a débattu avec lePou et a expliqué qu’il n’aimait pas les joueurs. “Pour être honnête, je vais vous dire ceux que je n’aime pas. Cela me rend nerveux et parfois me met en colère. Víctor Emanuel Aguilera me met en colère, Paúl Aguilar me met en colère, Ibargüen me met parfois en colère, Giovani Dos Santos Pourquoi diable ne fait-il pas face?Commenta Morales.

VOIR PLUS: Carlos Albert aux détracteurs AMLO: “Arrêtez de renverser mon …”

Ces mots ont été pris pour de bon par Miguel Herrera, puisque le technicien américaniste était largement d’accord avec son opinion. “Il me semble que vous avez décrit des joueurs qui n’ont pas été à leur meilleur, mais je diffère un peu dans la partie Emanuel. Il me semble qu’il a fait un bon tournoi, il a été constant, il a dû échouer mais il me semble qu’il a eu un tournoi acceptable“Il a ajouté Miguel Herrera.

Source: YouTube ESPN Deportes

Actuellement le Amérique marche en quatrième position Clôture 2020 avec 16 points; produit de cinq victoires, deux nuls y trois défaites.