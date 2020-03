VIDÉO: Analyse médicale des blessures à la cheville d’Eden Hazard

J’ai l’habitude de voir principalement le Dr Rajpal Brar (@ 3cbPerformance) des vidéos sur le basket-ball, mais il semble qu’il fasse également des analyses médicales pour le football. Dans sa dernière vidéo, il évalue si les blessures à la cheville d’Eden Hazard sont liées et à quoi pourrait ressembler son calendrier de récupération. Rajpal est un docteur en physiothérapie et un scientifique du sport et je vous encourage à consulter ses autres travaux sur youtube.

Sur la base des meilleures estimations de Rajpal et de la consultation d’autres professionnels, il pense que la série de blessures de Hazard était probablement due au malheur et qu’Eden manquera probablement le reste de la saison avec le Real Madrid. Cependant, Hazard sera peut-être bon d’aller pour la Belgique dans les EURO, ce qui n’est pas nécessairement une bonne nouvelle pour un fan égoïste du Real Madrid. Que ce soit vrai ou non, ce qui est évident, c’est que Hazard doit être beaucoup plus diligent dans sa force et son conditionnement cet été qu’il ne l’était l’année dernière.