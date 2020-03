VIDEO Arsenal a battu West Ham 1-0 avec le but de Lacazette | Premier League

L’Arsenal de Mikel Arteta a remporté sa cinquième victoire lors des six derniers matchs grâce à un but d’Alexandre Lacazette qui avait été initialement annulé hors jeu et sauvé par le VAR. Le Français, remplaçant régulier de l’équipe londonienne, a incliné son West Ham United (0-1) en difficulté et se rapproche des positions de relégation.

Bien que l’Arsenal d’Arteta joue mieux, ils créent toujours beaucoup de danger de nulle part. Dans la première partie, West Ham, sans faire grand-chose, est arrivé avec trois occasions claires qui se sont matérialisées par un tir au bâton, une passe de la mort ratée et un Haller main dans la main qui a sauvé le gardien allemand Leno.

Bien qu’il ait bien déplacé le ballon au milieu, Arsenal a eu des problèmes dans les trois quarts du terrain pour blesser le but de Fabianski. Seule une tête de Sokratis à la barre transversale a dérangé les ‘Hammers’ dans les 45 premières minutes. Mais le tirage était insuffisant pour lui

Arsenal, qui doit en ajouter trois par trois pour avoir la possibilité de se qualifier pour la Ligue des champions.

Déjà éliminés de la Ligue Europa, les ‘Gunners’ ne voient que la possibilité de revenir à la compétition continentale maximale grâce à la quatrième place du Premier ministre. Ils ont commencé et Nketiah a fait filtrer une balle par Bukayo Saka à laquelle Fabianski a répondu ci-dessous.

Ce n’est qu’au cours des dix dernières minutes qu’Arsenal a réussi à tirer la résistance «Hammer». Un tir de face a touché un défenseur et Mesut Özil a été laissé. L’Allemande lui a tué la tête et Lacazette a rivé au but. Cependant, le juge de touche a annulé le jeu hors jeu. Le VAR l’a examiné et après quelques minutes d’attente tendue, a déterminé que Özil n’était pas dans une position anti-réglementaire et que l’objectif était légal.

Le 1-0 était suffisant pour un Arsenal qui n’a plus perdu en Premier League depuis le 29 décembre dernier et est désormais neuvième avec 40 points, à trois des positions de la Ligue Europa. West Ham est seizième, avec 27 points, comme Watford et Bournemouth, ce qui ouvre les positions de relégation.