Vidéo Euphorie des unionistes en croisant avec le Real Madrid, Copa del Rey | Ligue d’Espagne

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Copa del Rey a déclenché une célébration unique.

Les syndicalistes affronteront le Real Madrid

Photo:



Tiré de Twitter @unionistasfc

Pour:

Écriture futuriste

14 janvier 2020 à 08 h 36

Pas toujours la réponse de l’équipe faible, sachant qu’elle affrontera un géant, doit être préoccupante.

Cela a été démontré par Unionistas de Salamanca, le prochain rival du Real Madrid en huitièmes de finale de la Copa del Rey.

La réaction de l’équipe lors du tirage au sort rend tout très clair:

L’euphorie des joueurs a une explication et c’est qu’il s’agit d’une équipe du Second B, qui vient d’être fondée en 2013 après la disparition de l’UD Salamanque et qui est l’avant-dernière au classement du Groupe II.

De plus, sa scène, comme le club, est très modeste: il joue sur les pistes attachées au stade Helmántico, qui a une capacité maximale de 4000 spectateurs, et une seule tribune.

Sachant que le champion d’Espagne de Super Coupe a atterri, c’est la raison de l’euphorie de cette équipe qui espère plus que tout profiter du duel de Copa del Rey.

Roberto Pescador: “Qu’après ce qui s’est passé avec l’Union sportive de Salamanque, que nous puissions emmener le Real Madrid à Salamanque en compétition officielle est un rêve pour nous” #CopaDelRey pic.twitter.com/35elwh69MV

– Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) 14 janvier 2020

