Vidéo Instagram | Viral | Un chien parcourt des kilomètres pour un camion qui emmène ses chiots dans un refuge | Instagram | Corée du Sud | États-Unis | Mexique | Espagne | Les animaux | NNDA NNRT Off Side

Mis à jour le 13/03/2020 à 16:46

Une vidéo réconfortante parcourt les réseaux sociaux pour montrer tout ce qu’une mère canine peut faire pour ses chiots. L’événement a eu lieu sur un chantier de construction sur l’île de Jeju (Corée du Sud), où deux professeurs américains ont trouvé la famille et fait plus d’un jonglage pour la sauver.

Jean y Karlee sont deux enseignants résidant dans Corée du sud et un jour, sur le chemin de leur lieu de travail, leurs voisins ont été informés de l’existence d’une litière de chiens qui vivaient avec leur mère dans une maison démolie. Soucieux de l’intégrité des animaux, le couple s’est rendu sur place et n’a trouvé que les petits, ils ont donc décidé de les mettre en cage et de les déplacer dans un refuge.

Un jour plus tard, le couple est revenu prendre la mère et leur surprise a été grande en sortant de la cage au milieu des déchets, le chien est sorti à la rencontre de ses petits; cependant, quand ils ont essayé de l’attraper, ils ont échoué parce que l’animal est devenu défensif. C’est ainsi que pendant une semaine, les enseignants ont visité l’endroit pour gagner leur confiance, mais toutes leurs tentatives ont échoué.

Préoccupé par la santé de la famille, Jean y Karlee Ils ont pris une mesure drastique pour s’assurer que la mère retrouve ses enfants au centre d’accueil. Le couple a pris la cage avec les jeunes, l’a mise dans un camion et a commencé à se diriger vers l’abri. Réalisant qu’ils emmenaient leurs chiots, le chien a commencé à suivre le véhicule et n’a pas hésité à parcourir plusieurs kilomètres pour être avec eux.

Enfin, les chiens ont atteint leur destination et il ne leur a pas fallu longtemps pour s’habituer à vivre dans un espace sûr. Peu de temps après, la famille a été envoyée à New York en direction de l’organisation «Korean K9 Rescue », qui lutte contre le commerce et la consommation de viande de chien Corée du sud.

Des images de la mère courant derrière le véhicule sont devenues virales Instagram, où les utilisateurs veillent à ce qu’il n’y ait pas de plus grand amour qu’une mère pour ses enfants, quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent.

Voir ce post sur Instagram

#repost @thedodo – L’histoire de l’amour et du courage d’une mère! White (Hinsoona) et l’incroyable histoire de ses chiots ont été présentés sur The Dodo! Sauvetage Les sauveteurs (@ karlee1018, @js_bk) ont passé plus de deux semaines à essayer de rattraper Hinsoona, qui était complètement sauvage à l’époque, et n’a pas réussi jusqu’à l’attirer en sécurité à l’aide de ses chiots. Nous sommes époustouflés par le véritable amour et le soin de Hinsoona pour ses chiots ❤️ Merci à The Dodo d’avoir pris le temps d’en faire une fonctionnalité sur leurs plateformes! Les chiots de Hinsoona ont été adoptés et elle attend patiemment de trouver sa maison parfaite pour toujours à New York! Donc Hinsoona est un mélange Jindo qui a 2 ans et pèse environ 35 livres. Elle est intelligente, courageuse, douce et sensible. Elle s’entend avec chaque chien et ressent vraiment un lien avec eux. Nous la rééduquons depuis plusieurs semaines et ce fut une expérience incroyable de voir fleurir Hinsoona 🥰Elle est passée d’un chien sauvage à un compagnon qui veut des friandises, de l’attention et de l’affection! Nous pouvons l’imaginer avec une famille de patients qui s’engagera à poursuivre sa formation en réadaptation et chérira sa compagnie pour toujours. Serait-ce toi? LyApply adopte Hinsoona! Vous pouvez rencontrer Hinsoona lors de notre événement d’adoption ce week-end: dimanche 16 février Petco 860 Broadway Manhattan, NY 10003 12 – 16 heures Remarque: Balayez jusqu’à notre dernière photo pour nos procédures d’adoption mises à jour, qui incluent également le rayon d’adoption! #jindo #neuter #spay #adoptdontshop #rescuedog #adoptmenyc #nyc #banthedogmeattrade #bandogmeat #korea #newyork #adoptme #adoptmeplease #puppy # koreank9rescue # kk9r #rescuenyc #rescueismyfavoritebreed #brook

Un post partagé de Korean K9 Rescue 🐕 (@ koreank9rescue) le 11 février 2020 à 3:51 PST