VIDEO | Le but du grand-père de «Chicharito» en France lors de la Coupe du monde de 1954

Aujourd’hui, la nouvelle a secoué le football mexicain. Tomás Balcazar, ex-équipe nationale et grand-père de Chicharito, est malheureusement décédé après des complications de santé.

Don Tomás et Chivas ont formé un lien très fort au cours de sa carrière, depuis son arrivée dans l’équipe en 1948, où il ferait ses débuts et finirait par remporter un titre avec le Sacred Flock. Ce roman a été hérité de Javier “Chicharito” Hernández, qui, comme son grand-père, a été formé à Guadalajara où il finirait par débuter et briller pour émigrer plus tard en Europe et réussir.

Tomás Balcazar a eu un moment très remarquable dans sa carrière avec l’équipe nationale, dont on se souviendra probablement: lors de la Coupe du monde de 1954 en Suisse, Balcazar González marquerait pour la France, devenant le premier Mexicain à marquer pour cette puissance du football. Cependant, le match se terminerait 3-2, en faveur de la France.

Des années plus tard, Chicharito imiterait son grand-père et marquerait la France lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, devenant ainsi le deuxième Mexicain à marquer les Gaulois en nominations à la Coupe du monde. A cette occasion, l’équipe mexicaine remporterait la victoire 2-0.

Sans aucun doute, une génération familiale qui a marqué le football mexicain