VIDEO | Le défi unique du papier toilette de Bale fait ce qu’il aime le plus

Bale est un joueur différent, au moins dans sa façon de faire les choses. Depuis lorsvous ne serez jamais accusé de jouer avec les autres et si c’est le cas, au moins cela donne aux choses une certaine nuance pour le rendre plus particulier, plus dans leur style.

La preuve de ce dernier a été sa version particulière du dernier défi viral qui circule sur Internet. Lorsque tous les fans de football et les joueurs s’enregistrent en tapotant un rouleau de papier toilette avec leurs pieds, il a fait sa propre version du défi.

En bon amateur de golf, le Gallois a Gravure frapper une balle de golf en utilisant le rouleau de papier toilette comme trou. Bien qu’il ait relevé le défi à sa manière, il a atteint et démontré un certain niveau, puisqu’il a mis la balle dans le rouleau de papier. “Trou d’un coup”, le joueur du Real Madrid a écrit, nommant les golfeurs pour relever le défi Bois de tigre, à Sergio Garcia et à Rory McIlroy.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_enet notre compte Twitter, @ 90minespanol!Je veux dire