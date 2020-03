VIDÉO Les buts de Manchester United contre Manchester City en Premier League | Premier League

Ce dimanche, Manchester United lui a montré le chemin du retour au Real Madrid en exploitant les faiblesses défensives d’un Manchester City fade et fragile qui a cédé au derby de ville (2-0).

Ceux d’Ole Gunnar Solskjaer ont profité des problèmes de défense de Nicolás Otamendi, Fernandinho, Joao Cancelo et Zinchenko et avec un peu de Martial, profitant d’un pèlerinage de Bruno Fernandes, et d’un autre de Scott McTominay, en 96, tous deux profitant de chacun erreurs du but brésilien Ederson, ils ont choisi le derby.

Il a commencé à essayer la City avec plus de possession que toute autre chose, coincant United dans sa région, mais se perdant avec des centres latéraux qui n’avaient pas grand-chose à voir contre la défense bien plantée de cinq des “ Red Devils ”. Les Solskjaer étaient partis avec la claire intention de rattraper la lente défense de la ville, avec Nicolás Otamendi et Fernandinho au centre, et de là ils ont pris du pétrole.

Dans une longue balle, Martial a remporté le match contre un Fernandinho timide et a fait face au but d’Ederson, mais, ayant Fernandes seul, il a préféré jouer seul et a tiré en satin et lâche entre les mains du gardien brésilien. Le Français n’a plus échoué le suivant. Dans une faute contestée appelée par Mike Dean, Fernandes était la plus intelligente, a tiré rapidement, piquant le ballon sur la défense, et Martial a connecté une volée qui a glissé sous un Ederson qui pourrait faire beaucoup plus.

Le but brésilien était sur le point d’en lancer un autre qui aurait signifié 2-0 pour United. Dans une pièce sans danger apparent, Ederson s’est compliqué avec une cession de Joao Cancelo et a réussi à l’effacer avant que Martial ne la pousse dans une porte vide.

Quelques bons arrêts de David de Gea et le manque de succès de la City ont provoqué une deuxième insulte, dont le point culminant a été le remplacement de Sergio Aguero après un coup à la jambe droite, même s’il semblait rester dans ce cas, un frapper, et la énième erreur d’Ederson selon laquelle, avec le match presque terminé, il a donné à McTominay le deuxième quand il a fait une erreur dans le coup d’envoi.

Bien que la défaite ne signifie pas grand-chose, continuer deuxième avec sept points sur Leicester City et 25 loin du leader, Liverpool, arrive avant une semaine clé pour Guardiola, avec des rencontres contre Arsenal, Burnley et le Real Madrid en sept jours

Le plus important a été pour United, qui profite des crevaisons de Wolverhampton Wanderers et Tottenham Hotspur pour remonter à la cinquième place, à trois unités de Chelsea.