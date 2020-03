VIDÉO: Lorena Cid, épouse de Lalo Trelles, tombe amoureuse de tout le monde avant Cruz Azul vs América

Source: Twitter @eduardotrelles

Merci à votre sympathie et à votre beauté, Lorena Cid, épouse du commentateur Eduardo Trelles, a gagné une place dans la préférence des fans de football.

Et depuis qu’il est devenu connu sa relation avec l’ancien de TV, la journaliste a commencé à prendre la couverture des journaux et des sites Web en raison de la manière dont elle s’implique avec elle. couple sur le thème du sport.

Capsules, données historiques, prévisions, dynamiques et même des conseils pour une vie saine Lorena Cid Il a conquis le public.

Cruz Azul vs Classique américaine de football mexicain ⚽️ pic.twitter.com/zZbJYGTILc

– L̳O̳R̳E̳N̳A̳ C̳I̳D̳ (@ loreazul33) 11 mars 2020

A cette occasion, le commentateur surpris par son analyse du match qu’ils vont tenir Amérique et Croix Bleue le jour 10 de la fermeture 2020 tout en travaillant sur un vélo de la salle de gym.

«A partir d’aujourd’hui, nous saurons laquelle de ces deux équipes sera la plus affectée par l’activité qui se déroulera en quart de finale de la Concachampions. Amérique Vous recevrez Atlante United avec l’avantage de jouer à Azteca et mercredi. Croix Bleue pourrait être un peu plus touché car il jouera demain jeudi en tant que visiteur dans la ville de Los Angeles contre l’équipe de Carlos Vela », a-t-il déclaré.