VIDÉO: Meilleurs buteurs de tous les temps du Real Madrid en Liga 1954-2019

2019/20, bien que réussi jusqu’à présent, a placé le Real Madrid dans un endroit étrange. C’est le même endroit où ils se sont retrouvés la saison dernière et se retrouveront probablement assez souvent au cours des prochaines années jusqu’à ce qu’un autre talent générationnel apparaisse et comble le vide. Cet endroit et le vide est que le club est particulièrement à court de buts. Dans l’histoire du club, il y a eu de courts intervalles où le Real attendait un brillant buteur pour remplir le manteau d’un talent récemment retraité et, en dehors de Karim Benzema, le club semble être de retour dans ce trou après le départ de Cristiano Ronaldo.

Pour visualiser cette tradition d’un buteur générationnel se succédant au club, j’ai fait un tableau des courses de chevaux parmi les 10 meilleurs buteurs de tous les temps du Real Madrid de la première saison d’Afredo Di Stefano au club jusqu’à la fin de la dernière campagne. Ses objectifs en Liga comme données saison par saison les plus fiables que j’ai pu obtenir n’avaient que ces données pour les buts de la ligue. J’en ferai une version européenne si cela se passe bien. La vidéo est liée ci-dessous ainsi que quelques-unes de mes propres observations et quelques courts profils de quelques noms inconnus qui peuplent la liste. Prendre plaisir.

Mes observations

Pre-Di Stefano Real Madrid était un endroit assez sombre en termes de buteurs. Un seul joueur franchit la barre du siècle et, parmi les dix premiers, seuls trois joueurs ont disputé la saison 1953/54 (Luis Molowny, Roque Olsen et Sanudo).

Alfredo Di Stefano a été le meilleur buteur du Real Madrid de tous les temps au cours de sa cinquième saison au club, il a occupé cette position assez confortablement pendant un demi-siècle. Dans le vide, 216 buts en 11 saisons est un exploit impressionnant quelle que soit l’époque, mais la réussite de Di Stefano a également résisté à l’épreuve du temps et n’a été dépassée que par l’un des plus grands serviteurs du Real Madrid (Raul) et l’un des plus grands finisseurs de tous les temps (Ronaldo).

Vous verrez vers la fin des années 1960 et dans les années 1970 que le nom de Pirri commence à gravir les échelons. Il convient de noter que le score le plus élevé atteint par Pirri pour une seule saison était de 13 et qu’il a joué sur le terrain au cours de sa carrière. Son score de 123 témoigne d’une constance remarquable tout au long de ses 16 saisons au club

Ma partie préférée de ce graphique est qu’il capture parfaitement la tempête d’Hugo Sanchez. Lui-même, Cristiano Ronaldo et Alfredo Di Stefano étaient des gardiens de buts générationnels et probablement les meilleurs que le club ait jamais vus.

Profils

Comme il serait assez improductif (et dans certains cas inutile) d’écrire un profil pour chaque joueur figurant sur cette liste, je suis allé avec des inconnues relatives avec des réalisations notables pour le club.

Pahiño

L’attaquant espagnol a joué pour le Real Madrid entre 1948 et 1952. Il était parmi les meilleurs attaquants d’Espagne dans les années 40 et souvent le seul point brillant d’une équipe du Real Madrid plutôt misérable. En 1951-1952, il a remporté sa deuxième carrière à Pichichi avec 28 buts. Il n’était que le deuxième joueur de l’histoire du club à remporter ce prix et le premier en deux décennies. Il est parti pour le Deportivo lorsque Santiago Bernabeu a refusé de céder à ses exigences contractuelles. “C’était dommage de ne pas pouvoir jouer avec Pahíño”, a déclaré Di Stefano à propos de Pahiño, “car ensemble nous aurions marqué un tas de buts”.

Jaime Lazcano

A commencé à jouer pour la première équipe victorieuse du Real Madrid et a marqué le premier but de Los Blancos en Liga contre Europa (il a marqué trois autres pour faire bonne mesure dans une victoire 5-0). Il a également été l’un des premiers joueurs à franchir le fossé du derby, terminant sa carrière à l’Atletico Madrid en 1935-1936.

Luis Molowny

Molowny arrivait vers la fin de sa carrière lorsque Di Stefano est arrivé sur la scène. Il a rejoint le club en 1946 et a été un buteur légèrement prolifique du milieu de terrain jusqu’à sa retraite en 1957. Il est surtout connu pour être parmi les managers les plus titrés du Real Madrid avec huit trophées sur quatre relais au club. Lui-même et Zinedine Zidane sont les seuls managers à avoir dirigé le Real Madrid plus d’une fois.

Luis Regueiro

Luis Regueiro était un attaquant basque qui a commencé dans les trois premiers lors de la première victoire du Real Madrid en Liga. Il a joué avec le Real de 1931 jusqu’à la guerre civile espagnole lorsque lui et son frère, Pedro, ont fait le tour du monde avec une équipe de joueurs basques dans le but de lever des fonds pour la cause de la guerre républicaine. Lorsque l’armée de Franco a remporté la guerre, Reguiero est resté en Amérique et a terminé sa carrière de joueur au Mexique.

Carlos Santillana

Compte tenu de son score prolifique, c’est une surprise que Carlos Santillana ne soit pas un joueur plus célèbre. Acheté par Miguel Munoz en 1971 à l’âge de 19 ans. Santillana n’était pas doué techniquement, cependant, il était engagé, physique et était en tête de la balle. En avril 1973, Santillana a été durement touchée aux reins lors d’un match contre l’Espanyol. Lorsqu’il a été radiographié, les médecins ont découvert que ses deux reins étaient du même côté de son corps. Santillana était membre de la génération Remontada et a marqué lors de retours célèbres contre le Derby et l’Inter Milan, son dernier match et but a valu au Real Madrid le titre de champion de 1987/88.