VIDÉO: Moisés Muñoz fait ses débuts dans un autre sport et le brise

Source: Twitter @TUDNMEX

Près de deux ans après sa retraite du football professionnel, Moises Muñoz a montré qu’il est toujours en excellente condition physique pratiquer un autre le sport où le cassé.

En un vidéo posté sur son compte Twitter, vous voyez Muñoz pratiquer le baseball dans une fête des Ligue Olmèqueoù frapper et a fait un spectaculaireHome Run«.

Voici l’un des trois hier soir à @ligaolmeca 😉 # Chotokillers pic.twitter.com/kAUkt0ovQQ

– Moises Muñoz (@ MoyMu23) 11 mars 2020

Malgré le fait que l’enregistrement montre seulement qu’il a fait un ‘Home Run“, L’Archer du Miracle assure qu’en réalité, il y en avait trois qu’il connectait, ce qui montre qu’il est également bon pour le roi du sport.

Moises Muñoz Il a eu une excellente carrière dans le football mexicain pendant plus de 15 ans, étant sa scène la plus réussie avec Amériqueoù il a gagné deux titres de Liga MX et deux Concachampions. Il est actuellement commentateur de TUDN.