VIDEO | Paulo Dybala passe ses heures en quarantaine à faire des empanadas

Je veux direLe joueur de football star de la Juventus, qui est en quarantaine en raison de l’éruption du coronavirus en Italie, a été filmé par sa petite amie Oriana Sabatini faisant des empanadas argentins.

Le joueur argentin Paulo Dybala, qui travaille actuellement pour la Juventus et il est l’une des principales figures de la série A, est en quarantaine avec sa petite amie Oriana Sabatini. Parce que? Pour être dans une situation alarmante à cause du coronavirus qui secoue la population mondiale.

En attendant, lui et son partenaire ils passent du temps de la manière la plus agréable possible. En fait, au cours des dernières heures, il a été possible de voir comment Dybala a pris le contrôle de la cuisine pour mettre en pratique ses compétences culinaires.

Qui a fait? Empanadas argentines! Oui, le Cordovan était habile en prenant les outils dans la cuisine et fait un repas pour lui et Oriana. De cette façon, il était en bonne santé et a réglé les questions qu’il y avait une possible image sérieuse de Dybala.

Quoi qu’il en soit, la crise en Italie est vraiment grande et cette région est l’une des plus touchées par le coronavirus. Sans aller plus loin, la Serie A a été suspendue et il n’y a pas de date de redémarrage confirmée.