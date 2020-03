VIDEO | Peláez oublie l’Amérique et Necaxa et montre son amour pour Chivas

Ricardo Peláez est l’un des plus importants managers du football mexicain et l’un de ceux qui donnent toujours des gens à parler grâce à son bon travail et, à plus d’une occasion, il a fait des déclarations vraiment controversées.

Maintenant qu’il est le directeur sportif du Club Deportivo Guadalajara, de nombreux fans du troupeau ont approuvé sa gestion en ce moment grâce aux contrats qu’il a conclus pour ce tournoi, mais surtout en raison de la façon dont il rejoint l’équipe et a fait son travail au sein du campus et toute l’équipe.

Le directeur du troupeau peut voir qu’il aime vraiment son travail à Chivas et chaque fois qu’il le peut, il a présumé son temps dans le troupeau alors qu’il était encore joueur de football professionnel et cette fois n’a pas fait exception.

Dans son compte Instagram, le manager mexicain a décidé de montrer ses buts, mais il a beaucoup attiré l’attention sur le fait qu’il avait omis les buts qu’il avait marqués lorsqu’il était joueur d’América et de Necaxa, révélant uniquement ceux qu’il avait marqués alors qu’il était joueur du troupeau.

C’est un détail que les fans de Chivas ont apprécié et ils ont convenu que le manager est très engagé dans ce qu’est Chivas, quelque chose qui montre à chaque fois qu’il a une opportunité.