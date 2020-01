Video : Résultat et buts de Real Madrid – Seville | Victoire de Madrid 2-1

Le Real Madrid a battu Séville au Santiago Bernabéu (2-1) au 20e tour, premier du deuxième tour de la LaLiga Santander 2019 – 2020, dans un match où le VAR a été à nouveau décisif pour finir par favoriser un jour de plus les intérêts blancs.

Après le couloir de départ effectué par Séville au champion de la Supercup espagnole, les virages ont été changés en première mi-temps. Le Real Madrid n’a guère fait son apparition dans la zone de visite, montrant une fois de plus son inquiétant manque de buts, avec quelques absences de Jovic et Rodrygo en l’absence de l’indispensable Benzema, sans pour autant se remettre complètement de ses problèmes musculaires. Bale est un cas à part, supprimé par Zidane par décision technique.

Le Madrid des absences, jusqu’à huit avec celui de son capitaine Sergio Ramos par blessure et celui de sa révélation Fede Valverde par sanction comme les plus remarquables et nécessaires pour l’équipement blanc, n’a pas tiré au but dans toute la première partie, sauf dans un tir du front serré de Casemiro qui s’est perdu haut. Rien de plus pour aspirer au moins à un solo temporaire.

Séville, en revanche, a contrôlé dès la première minute le rythme d’un match tactique qu’elle était chargée de ralentir et d’amener sur son terrain, avec un jeu lent et ennuyeux mais pratique pour dominer jusqu’à la pause et chercher le premier but immédiatement. La revanche de Lopetegui sur son retour au Bernabéu se préparait et elle est arrivée près de la demi-heure de jeu.

LE SCANDALE HABITUEL DU VAR

Un corner généralement bien tiré par Banega et une tête impeccable par De Jong. La 29ème minute, 0-1, a donné l’avantage à Séville, qui a momentanément rompu sa série négative de douze défaites consécutives. Mais VAR est arrivé et le moment de Martinez Munuera est arrivé.

Incompréhensiblement, la collégiale valencienne a annulé un but de belle facture en inventant un supposé manque de Gudelj à Militao, remplaçant de Sergio Ramos. Le Brésilien est entré en collision avec le Serbe dans une obstruction réglementaire dans la zone qui ne voulait pas voir l’arbitre, qui, soutenu par le VAR, a annulé le 0-1. Le VAR a de nouveau profité à Madrid pour la énième fois, et le match s’est décidé dans un moment décisif en sa faveur. Un autre scandale.

Los mejores memes del Real Madrid-Sevilla pic.twitter.com/WPYAoIlImY — Jaqueline Miramontes (@jakiemira77) January 18, 2020

CASEMIRO EN SAUVEUR

Deuxième partie et une rencontre complètement différente. Madrid ne devrait jamais être tué avant l’heure de jeu et tout ce qui a été montré avant la pause a été inversé à la reprise. Comme à son habitude, Casemiro a renversé la situation en inscrivant deux buts de grande classe. Si en première mi-temps il était le seul en attaque, il s’est imposé 1:0 en seconde période avec sa première approche sur le but de Vaclik, soulevant doucement le ballon dans la course du but tchèque après une impressionnante passe en talon de Jovic, son meilleur éclair de qualité presque depuis son arrivée.

Pas un quart d’heure n’était passé et les blancs prenaient le relais. Zidane a d’ailleurs effectué le double changement attendu à l’avant : Vinicius et Benzema pour Rodrygo et Jovic. Tout semblait être sur la bonne voie maintenant pour les locaux, prenant leur revanche sur Julen.

[Goals Highlight] Real Madrid 2 – 1 Sevilla (Watch Here) https://t.co/tlkhUzLgH9 via @DJChascolee — IDj At #SolidFm #RaveFm #RainbowFm IG @Djchascolee (@djchascolee) January 18, 2020

VAR ET CASEMIRO (2)

La réaction sévillane, cependant, est venue rapidement. Encore une fois De Jong, en jeu individuel et avec un tir croisé entrant dans la surface, à la 64e minute, a rendu l’équilibre initial : 1-1. Bien sûr, il n’a pas compté sur Martínez Munuera et VAR à nouveau. Le symptôme maximum du football moderne s’est produit à nouveau : but, VAR et suspense. Mais à cette occasion, l’arbitre n’a pas osé annuler un but plus discuté que le premier non signalé par le FC Séville en raison d’une main supposée involontaire de l’exazulgrana Munir.

Mais la joie du groupe de Lopetegui n’a duré que cinq minutes. Ceux qui avaient besoin d’un Casemiro inspiré pour redonner l’avantage à Madrid, incombustible de griffe et d’énergie en seconde période. Le milieu de terrain brésilien a inscrit son troisième but en Liga, d’une tête parfaite au milieu d’un Lucas Vazquez jusque-là inexistant, qui est revenu dans le onze de départ deux mois plus tard.

Et peu d’autres choses. Dans la dernière ligne droite, Navas, le dernier sévillista à s’imposer au Bernabeu, a essayé, tout comme le débutant En-Nesiry avec un centre, mais Madrid a pu bien défendre son mince avantage, avec un Vinicius incisif mais inefficace, sans avoir besoin d’un Benzema apathique. Les blancs, leaders en solitaire, attendent l’ouverture demain du Barça de Quique Setién contre Grenade dans le Camp Nou. Une autre année sera pour Julen, bien que la revanche de Lopetegui ait été un peu plus loin à cause de Martinez Munuera et de son VAR particulier.