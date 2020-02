Avec un grand Leo Messile Barcelone a remporté une solide victoire 5-0 sur le Eibar le 25e jour du Ligue espagnole 2019-2020.

Le match a commencé par un Eibar essayant de prendre les rênes, à 4 minutes ils semblaient profiter quand Sergi Enrich il l’a envoyée au fond, mais il était dans une position avancée, le Barcelone n’a pas réagi, mais à 14 ans est apparu Leo Messi avec un grand jeu pour 1-0, après quoi les Blaugranas ont commencé à dominer les actions, mais la visite a essayé de continuer à bien concurrencer, cependant Messi est revenu à s’habiller en héros quand à 37 a mis le 2-0 et seulement 3 minutes plus tard, il a réglé le choc en atteignant le 3-0 avec lequel nous sommes allés nous reposer. Pour le second semestre, Barcelone avait tout sous contrôle, le Eibar Il avait l’air dépassé, même si à 64 ans ils semblaient réagir quand ils l’ont envoyé au fond, mais une faute précédente sur Piqué était marquée, il y avait encore de bonnes opportunités des deux côtés, mais il semblait qu’il n’y en aurait plus, jusqu’à 87 ans Messi il a obtenu son poker et une minute plus tard Arthur Il a signé la finale 5-0.

Avec cette victoire, Barcelone est arrivé à 55 points en tant que leader, tandis que le Eibar au point mort dans 24 unités La Ligue. Maintenant, les Blaugranas se prépareront à visiter Napoli mardi en Ligue des champions. Barcelone 5-0 Eibar.

[Vídeo] Résultat, résumé et buts Barcelone vs Eibar 5-0 Ligue espagnole 2019-2020