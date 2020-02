[Vídeo] Résultat, résumé et buts Barcelone vs Getafe 2-1 Ligue espagnole 2019-2020

Il Barcelone a continué à laisser des doutes, mais a réussi à battre 2-1 à Getafe le jour 24 du Ligue espagnole 2019-2020.

Le match a commencé par un Getafe appuyant depuis le début, il ne laisserait pas un Barcelone qui a essayé de prendre la possession propre, mais cela leur a coûté beaucoup, la première approche est venue à 13 lorsque Leo Messi il a pardonné très clair devant David Soria, les minutes s’écoulèrent avec une grande intensité, jusqu’à ce qu’à 23 ans les Azulones semblèrent surprendre avec l’objectif de Jorge Molina, mais il a été annulé par le VAR, les Culés étaient toujours à la recherche et à 33 Antoine Griezmann a réussi à les mettre en tête, 5 minutes plus tard, Sergi Roberto a augmenté l’avantage, 45 + 2 Leo Messi semblait liquider la tête, mais Soria déguisé en héros pour aller se reposer sans plus. Pour la deuxième fois, Barcelone semble avoir contrôlé le duel, mais peu à peu le Getafe a commencé à reprendre confiance et à 66 ans Angel Rodriguez a pris une bombe pour escompter, Angel lui-même semblait à égalité à 72 mais Ter-Stegen miraculeusement sauvé sur la ligne, les deux avaient des opportunités, mais il n’y avait plus de buts.

Avec cette victoire, Barcelone est arrivé à 52 points égalant Madrid en haut du tableau, bien que les Merengues ne jouent toujours pas, tandis que Getafe décroché dans 42 unités à la troisième place. Les Blaugranas recevront Eibar samedi prochain le 25e jour de La Ligue. Barcelone 2-1 Getafe.

