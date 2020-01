Quique Setién accompli dans ses débuts commandant Barcelone qui a réussi à vaincre 1-0 à Grenade à la date 20 du Ligue espagnole 2019-2020 au Camp Nou.

Le match a commencé uniformément, le Grenade cela montrait qu’il était venu pour concourir, même s’il était le Barcelone celui qui avait l’air plus solide, à 13 Leo Messi il a tiré juste au-dessus du poteau, Ansu Fati C’était dangereux, les minutes se sont écoulées sans beaucoup de clarté, donc la pause a été un match nul 0-0 tendu et clos. Pour la deuxième fois, Grenade essayé de presser dans les premières minutes, bien que peu à peu le Barcelone Il a commencé à prendre les rênes avec de bons jeux, Leo Messi est resté la référence, mais à 66 Eteki surpris par un tir au poteau, les choses se sont compliquées pour le Nazari 3 minutes plus tard lorsque Germán Sánchez Il a été expulsé, qui a été mis à profit par les Blaugranas à 75 avec un but de Leo Messi pour la finale 1-0.

Avec cette victoire, Barcelone est arrivé à 43 points plaçant comme co-leader avec le Real Madrid, tandis que Grenade il est resté avec 27 unités à la dixième place de La Ligue. Le Barça se rendra à Ibiza mercredi à la Copa del Rey. Barcelone 1-0 Grenade.

[Vídeo] Résultat, résumé et buts Barcelone vs Grenade 1-0 Ligue espagnole 2019-2020