Il Barcelone est venu par derrière à quelques reprises pour réaliser une grande victoire 3-2 sur le Betis le jour 23 du Ligue espagnole 2019-2020.

Le jeu a commencé très bien pour le Betis, car ils ne couraient que 5 minutes lorsqu’une pénalité était accordée Sergio Canales aller à l’avant, mais 3 minutes plus tard Jong Frenkie atteint l’égalité, les Betics prendraient à nouveau la tête à 26 avec un but de Nabil Fekir, il semblait que nous allions nous reposer, jusqu’à 45 + 3 Sergio Busquets Il a réalisé 2-2. Pour la deuxième fois, le crash est resté clos, le Barcelone J’ai eu le ballon mais ils ont eu du mal à générer, tandis que le Betis J’attendais toujours l’occasion de reprendre la tête, mais à 72 ans Clément Lenglet mettre la finale 2-3, à 76 Nabil Fekir il est expulsé et 3 minutes plus tard, Lenglet l’accompagne, mais il n’y en a plus.

Avec cette victoire, Barcelone Il a atteint 49 points tout en restant 3 en tête, tandis que Betis stagné dans 28 unités à la treizième place. Le Barça recevra Getafe samedi prochain le 24e jour de La Ligue. Betis 2-3 Barcelona.

[Vídeo] Résultat, résumé et buts Betis vs Barcelone 2-3 Ligue espagnole 2019-2020